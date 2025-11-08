Ο General Manager της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Κοντός, μίλησε στην ΕΡΤ για την κατάσταση του Ματίας Λέσόρ και για την ενίσχυση της ομάδας στη θέση του σέντερ.

Το πρώτο... πιάτο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL σερβίρεται σήμερα και ξεκινάει στις 16:00 με το Περιστέρι να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό που προέρχεται από ήττα στη Euroleague κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Οι δύο ομάδες έχουν ρεκόρ 3-1 στο πρωτάθλημα.

Λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, ο General Manager της ομάδας, Δημήτρης Κοντός, μίλησε στην ΕΡΤ για την κατάσταση του Ματίας Λεσόρ και τις εξελίξεις γύρω από την ενίσχυση στη θέση «5».

Αναλυτικά

«Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ακούσει πάρα πολλά — κι εμείς οι ίδιοι. Δεν πρέπει να παίζουμε με την υγεία των αθλητών. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά που λέμε. Υπάρχουν πολλοί καλοθελητές, αλλά θα τους στεναχωρήσουμε στο τέλος της σεζόν. Ο κόσμος να είναι σίγουρος ότι κάνουμε τα πάντα για να τον κάνουμε περήφανο».

Για τον Ματίας Λεσόρ: «Την Τετάρτη το πρωί μάθαμε ότι, μετά από κάποιες ενοχλήσεις που ένιωθε, ενώ βρισκόταν στο τελικό στάδιο της επιστροφής του, έκανε μαγνητική την Τρίτη και φάνηκε ότι υπάρχει ένα θέμα — όχι ακριβώς υποτροπή, αλλά ένα οίδημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Ο τρόπος που θα αντιμετωπιστεί θα αποφασιστεί από το ιατρικό επιτελείο μαζί με τον αθλητή, ώστε να μην έχουμε στο μέλλον παρόμοιες καταστάσεις.

Δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν υπάρχουν “σκιές”, δεν υπάρχει τίποτα πίσω από αυτό. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε στεναχωρηθεί όλοι, και για τον Ματίας και για εμάς, γιατί ήμασταν στην τελική ευθεία — ήταν μια ανάσα. Περιμέναμε στα μέσα του μήνα ότι θα παίξει. Αυτά συμβαίνουν, ο Ματίας είναι πολύ δυνατός».

Για τους υπόλοιπους τραυματίες: «Εκτός από τον Χολμς, είναι και ο Γιουρτσεβέν, που θα έρθει πιο σύντομα κοντά μας. Έγινε και το θέμα με τον Τολιόπουλο».

Για τον Φαρίντ:«Τις τελευταίες μέρες παλεύουμε για να έρθει άμεσα ένας παίκτης. Αν έχουμε αποτύχει σε κάτι, είναι ότι σήμερα θα έπρεπε να υπάρχει ήδη ένας παίκτης εδώ, με την ομάδα.

Βρισκόμαστε στο βασικό στάδιο της σεζόν και χρειαζόμαστε παίκτη για τους επόμενους δύο μήνες — άμεσα. Είτε είναι σε ομάδα είτε όχι, έχουν γίνει όλες οι ενέργειες και σήμερα θα έχουμε εξελίξεις.

Έχουμε το “πράσινο φως” να κάνουμε ό,τι χρειάζεται, αλλά η αγορά είναι πολύ μικρή».

Επίλογος: «Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Θα κάνουμε ό,τι απαιτείται».