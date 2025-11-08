Περιστέρι-Παναθηναϊκός: Πού θα δείτε τα ματς της Stoiximan GBL

Νίκος Καρφής
Ντίνος Μήτογλου

Η Stoiximan GBL συνεχίζεται το Σάββατο 8/11 με τρεις αναμετρήσεις και το Περιστέρι-Παναθηναϊκός να ξεχωρίζει.

Το πρώτο... πιάτο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL θα σερβιριστεί σήμερα, 8/11 και το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις. Στις 16:00 το Περιστέρι θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό που προέρχεται από ήττα στη Euroleague κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Οι δύο ομάδες έχουν ρεκόρ 3-1 στο πρωτάθλημα.

Την ίδια ώρα η Μύκονος θα φιλοξενήσει τον Άρη με στόχο να πάρει τη δεύτερη νίκη στο γήπεδο της φέτος. Οι Μυκονιάτες βρίσκονται στο 2-2 στην κατάταξη, ενώ ο Άρης έχει 1 νίκη και 4 ήττες, έχοντας επικρατήσει του Πανιωνίου.

Τέλος στις 18:15 ο Πανιώνιος που είναι ουραγός στη βαθμολογία θα παίξει με το Μαρούσι που έχει ρεκόρ 1-3. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης βρίσκεται σε δύσκολη θέση μετά το κακό ξεκίνημα της και ψάχνει ακόμα το πρώτο ροζ φύλλο αγώνα. Βρίσκεται στο 0-5 και το αποψινό ματς είναι πολύ σημαντικό ενόψει της συνέχειας.

Το σημερινό πρόγραμμα

Περιστέρι - Παναθηναϊκός (16:00, live Gazzetta, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

 

Μύκονος - Άρης (16:00, ΕΡΤSPORTS 1)

Πανιώνιος - Μαρούσι (18:15, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

@Photo credits: eurokinissi
     

