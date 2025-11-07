Πρόβλημα στο «στρατόπεδο» της ΑΕΚ, καθώς ο Δημήτρης Κατσίβελης τραυματίστηκε στο γόνατο.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ (09/11 - 13:00), με τον Ντράγκαν Σάκοτα να έχει έναν επιπλέον πονοκέφαλο, καθώς είδε τον Δημήτρη Κατσίβελη να τραυματίζεται στο δεξί γόνατο.

Ο διεθνής γκαρντ, έμεινε εκτός προπόνησης, καθώς τραυματίστηκε στο δεξί γόνατο και θα υποβληθεί εσπευσμένα σε ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να γίνει γνωστό το μέγεθος της ζημιάς.

Προπονήθηκαν σε χαλαρούς ρυθμούς οι ΡαϊΚουάν Γκρέι και Κρις Σίλβα, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν από ίωση. Σημαντικό νέο για τον Σάλε και τους δύο βασικούς ψηλούς της Ένωσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:

«Με προβλήματα ξεκίνησε και με προβλήματα ολοκληρώνεται αύριο (08/11) η προετοιμασία της ΑΕΚ για την αναμέτρηση με ΠΑΟΚ.

Ο διεθνής γκαρντ θα υποβληθεί εσπευσμένα στον απαιτούμενο ιατρικό έλεγχο, προεξάρχοντος του Διευθυντή του Ιατρικού Επιτελείου, Φραγκίσκου Ξυπνητού, στο Metropolitan General.

Επέστρεψαν και προπονήθηκαν σε χαλαρούς ρυθμούς, οι ΡαϊΚουάν Γκρέι και Κρις Σίλβα, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν από ίωση».