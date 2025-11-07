Βαρβούνης: «Να δείξουμε μαχητικότητα στο Αλεξάνδρειο»

Η Μύκονος δοκιμάζεται στο Αλεξάνδρειο απέναντι στον Άρη, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL (8/11, 16:00, ERTSPORTS 1), και ο ασίσταντ κόουτς των νεοφώτιστων, Δημήτρης Βαρβούνης, σχολίασε την προσεχή αναμέτρηση με τους Θεσσαλονικείς.

Η Μύκονος στρέφεται στον αγώνα με τον Άρη στο Αλεξάνδρειο (8/11, 16:00, ERTSPORTS 1), και ο άμεσος συνεργάτης του Βαγγέλη Ζιάγκου στην τεχνική ηγεσία των νεοφώτιστων, Δημήτρης Βαρβούνης, σχολίασε αρχικά στο mykonosbc.gr την πρόσφατη νίκη επί του Αμαρουσίου.

«Η αλήθεια είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε ένα ιστορικό παιχνίδι στην έδρα μας. Ήταν μια ιστορική νίκη για τη Μύκονο Betsson, για ολόκληρο τον σύλλογο και για όλο το νησί. Αυτά ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Πρέπει να προχωρήσουμε, να κοιτάξουμε μπροστά, στα επόμενα παιχνίδια. Στόχος μας, σε κάθε λεπτό, σε κάθε δεκάλεπτο, σε κάθε αγώνα, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο, είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί. Αυτό είναι το κύριο μέλημα του κόουτς, αυτό προσπαθούμε να εφαρμόζουμε σε κάθε προπόνηση και αυτό αποτελεί το βασικό μας χαρακτηριστικό ως ομάδα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για την απώλεια της διαφοράς στο ματς με το Μαρούσι και το πώς αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως μάθημα για τη συνέχεια, είπε: «Έχει να κάνει με πολλά κομμάτια, τα οποία προφανώς έχουμε επισημάνει κατά τη διάρκεια της προπόνησης και της ανάλυσης βίντεο. Όπως και να ’χει, το παιχνίδι είναι διαδραστικό, όλα κρίνονται μέχρι το τελευταίο λεπτό. Δεν μπορείς να χαλαρώνεις, ακόμη κι όταν έχεις προβάδισμα 17 πόντων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μειώνεται η αξία μιας νίκης, είτε έρχεται με έναν πόντο είτε με είκοσι. Ναι μεν είναι ένα ζήτημα στο οποίο πρέπει να σταθούμε πολύ και φυσικά το σταφ και οι παίκτες έχουμε ήδη συζητήσει σχετικά. Από ’κει και πέρα, το μπάσκετ δεν είναι άθλημα που παίζεις μόνος σου. Όλα μπορούν να συμβούν, ανεξάρτητα από το πόσα λεπτά απομένουν. Το σημαντικό είναι ότι κρατάμε μια πολύ σπουδαία νίκη, που έχει μεγάλη σημασία για εμάς».

Όσον αφορά τον αγώνα με τον Άρη, ανέφερε: «Προφανώς, ο Άρης είναι μια ιδιαίτερα δυνατή ομάδα, παίρνοντας τεράστια ώθηση από τον κόσμο του. Η ενέργεια και η διάθεση που βγάζουν οι οπαδοί του δίνουν στην ομάδα ένα push, μια επιπλέον ώθηση, ώστε και οι ίδιοι οι παίκτες να βγάζουν περισσότερη ένταση μέσα στο παρκέ. Όπως είπα και πριν, για εμάς το βασικό στοιχείο είναι να δείξουμε μαχητικότητα για 40 λεπτά, είτε μιλάμε για αμυντική μαχητικότητα είτε για επιθετική. Ο Άρης έχει ταλαντούχους παίκτες στο ένας εναντίον ενός, οπότε αυτό είναι ένα βασικό κομμάτι που πρέπει να περιορίσουμε. Από εκεί και πέρα, με αυτοπεποίθηση στην επίθεση και ενέργεια στην άμυνα, πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά, ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού».