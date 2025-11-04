Τζέρεμι Έβανς: «Με αμφισβητούσαν εδώ και καιρό!»

Ο Τζέρεμι Έβανς έκανε τη διαφορά για τη Μύκονο απέναντι στο Μαρούσι, μιλώντας για το δέσιμο της ομάδας με την τοπική κοινωνία, για το ξεκίνημα των νεοφώτιστων στη Stoiximan GBL και για τον ρόλο του στο σύνολο του Βαγγέλη Ζιάγκου.

Μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, το mykonosbc.gr, ο 38χρονος φόργουορντ σχολίασε τον ρόλο του στην ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου, την αμφισβήτηση που δέχτηκε κατά καιρούς, το δέσιμο με την τοπική κοινωνία της Μυκόνου και την προσεχή αναμέτρηση με τον Άρη στο Nick Galis Hall.

Μετά την ιστορική νίκη επί του Ηρακλή, η Μύκονος Betsson πανηγύρισε την πρώτη της νίκη εντός έδρας και εσύ αναδείχθηκες MVP του αγώνα με το Μαρούσι. Πώς το αντιμετωπίζεις;

«Πρώτα απ’ όλα, ο μόνος λόγος που αναδείχθηκα MVP είναι η ομάδα. Οι προπονητές και οι συμπαίκτες μου με βοήθησαν να βρεθώ σε θέση να τα καταφέρω και να τους στηρίξω, ώστε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Για μένα, το πιο σημαντικό είναι ότι μπορώ να είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας. Χαίρομαι πολύ που συμμετέχω σε κάτι τόσο ιδιαίτερο και που μπορώ να συμβάλλω σε ό,τι χτίζεται εδώ, μέρα με τη μέρα».

Είδες τους πανηγυρισμούς στο φινάλε και καταλαβαίνεις πλέον τι σημαίνει αυτή η ομάδα για τους Μυκονιάτες. Πώς νιώθεις που συμμετέχεις σε αυτό το εγχείρημα;

«Είμαι σίγουρος ότι σημαίνει πολλά για τον κόσμο της Μυκόνου. Όσο περνάει ο καιρός εδώ, νιώθω ότι ερχόμασε πιο κοντά στην κοινότητα και συμμετέχουμε περισσότερο στην καθημερινότητά της. Παρ’ όλα αυτά, είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό να ανήκεις σε αυτή την πρώτη ομάδα που γράφει ιστορία και αφήνει το δικό της στίγμα».

Πώς αξιολογείς το ξεκίνημα της σεζόν για τη Μύκονο Betsson; Το 2-2 σε κάνει να νιώθεις καλά για τη θέση που βρίσκεστε;

«Είναι θετικό να έχουμε νίκες και να βλέπουμε την προσπάθειά μας να αποδίδει. Παρ’ όλα αυτά, οι νίκες ανήκουν πλέον στο παρελθόν, όπως και οι ήττες που δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Το σημαντικό είναι να μάθουμε από όλα τα παιχνίδια, να κρατήσουμε ό,τι μπορούμε και να χτίσουμε πάνω σε αυτά τα μαθήματα. Θα συνεχίσουμε να παίζουμε σκληρά και να προσπαθούμε να αυξήσουμε τον αριθμό των νικών μας».

Πώς βλέπεις τον ρόλο σου στην ομάδα; Και με δεδομένο ότι πολλοί ίσως αμφισβήτησαν την κατάσταση ή την ηλικία σου, είναι αυτή και μια ευκαιρία να δείξεις ότι ο Τζέρεμι είναι ακόμα εδώ;

«Θεωρώ ότι ο ρόλος μου είναι να είμαι ηγέτης και, φυσικά, ένας βετεράνος που μπορεί να καθοδηγεί τους νεότερους. Κυρίως, όμως, θέλω να βοηθάω την ομάδα να βγάζει σωστές άμυνες και να περιορίζει τους αντιπάλους. Με αμφισβητούσαν εδώ και καιρό, αλλά όσο φοράω τη φανέλα της ομάδας, φροντίζω να είμαι σε θέση να τρέξω, να πηδήξω και να ανταγωνιστώ στο μέγιστο των δυνατοτήτων μου».

Επόμενο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη, απέναντι στον Άρη Betsson, μια ομάδα που μπορεί να μην έχει ξεκινήσει καλά, αλλά κουβαλάει βαρύ όνομα, ιστορία και κόσμο. Τι περιμένεις από αυτή την αναμέτρηση;

«Στο επόμενο παιχνίδι θέλουμε να συνεχίσουμε να παίζουμε σύμφωνα με το πλάνο του προπονητή. Αν μείνουμε πιστοί σε αυτό, δεν θα έχουμε κανένα παράπονο, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα. Φυσικά, όπως κάθε ομάδα, έτσι κι εμείς έχουμε έναν στόχο: να κερδίζουμε».