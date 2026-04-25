Ζιάγκος: «H επιτυχία μάς δίνει αυτοπεποίθηση και σοφία ώστε να χτίσουμε κάτι ακόμα καλύτερο»

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος αναφέρθηκε στην επόμενη μέρα της Μυκόνου, εξηγώντας πως ο πήχης των προσδοκιών ανεβαίνει αυτόματα από όλους, κυρίως από τον κόσμο που αγαπά και στηρίζει την ομάδα.

Η Μύκονος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στη regular season του πρωταθλήματος, γνωρίζοντας την ήττα από τον Παναθηναϊκό με 97-76, και ο προπονητής των νεοφώτιστων, Βαγγέλης Ζιάγκος, ανέφερε στην αρχική τοποθέτησή του στη συνέντευξη Τύπου: «Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για τη νίκη. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στα παιχνίδια της EuroLeague. Θέλω να πιστεύω πως όλοι οι ουδέτεροι, υγιώς σκεπτόμενοι φίλαθλοι που αγαπούν τον αθλητισμό και τη χώρα τους θα θέλαμε να δούμε έναν τελικό με τις δύο ελληνικές ομάδες. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Όσον αφορά εμάς, ήρθαμε να παίξουμε απέναντι σε μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Ήταν από τα παιχνίδια όπου η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς, ως προπονητές, είναι να βρούμε κίνητρο για τους αθλητές μας, ειδικά μετά από μια απόλυτα επιτυχημένη χρονιά. Από την άλλη πλευρά, κανένα αποτέλεσμα και καμία εμφάνιση δεν θα μπορούσαν να μας στερήσουν την καλή διάθεση και την ικανοποίηση που νιώθουμε για όσα έχουμε πετύχει, απολαμβάνοντας τη μοναξιά της έβδομης θέσης ως νεοφώτιστη ομάδα».

Και συνέχισε, λέγοντας: «Γνωρίζαμε εξαρχής ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δύσκολο παιχνίδι. Υπάρχει σημαντική διαφορά δυναμικότητας σε πολλούς τομείς, στη φυσική δύναμη, την ένταση, την ενέργεια, το σωματικό μέγεθος και την ταχύτητα. Για εμάς έγινε ακόμη πιο δύσκολο, καθώς παίξαμε με μείον τρεις ξένους παίκτες, με τους Κέντρικ Ρέι και Μάιλς Χέσον εκτός, ενώ χάσαμε και τον Άπλμπι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Παρ’ όλα αυτά, προσωπικά είμαι χαρούμενος και ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παιδιών, και κυρίως των Ελλήνων παικτών, που έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό».

«Όλο το πακέτο συνθέτει μια εξαιρετική εικόνα για εμάς»

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος κλήθηκε να σχολιάσει την πορεία της Μυκόνου τη φετινή σεζόν στη Stoiximan GBL, τονίζοντας: «Είχαμε ήδη αναφέρει και την προηγούμενη εβδομάδα, όταν εξασφαλίσαμε μαθηματικά την 7η θέση και την είσοδο στα playoffs, ότι πρόκειται για μια ξεκάθαρη υπέρβαση. Και είναι υπέρβαση γιατί ποτέ δεν τέθηκε ως αρχικός στόχος η πρόκριση στα playoffs. Ως νεοφώτιστη ομάδα, ο βασικός μας στόχος ήταν η παραμονή στην κατηγορία — και αν αυτό επιτυγχανόταν νωρίς, να μπορέσουμε να απολαύσουμε τη συνέχεια της παρουσίας μας στο πρωτάθλημα. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κάποιος στη θέση μου να μην είναι ικανοποιημένος. Με συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα, στην πρώτη μας χρονιά συμμετείχαμε στο Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας, εξασφαλίσαμε την παραμονή τέσσερις αγωνιστικές πριν από το τέλος της κανονικής διάρκειας και καταφέραμε να μπούμε και στα playoffs. Όλο αυτό το πακέτο συνθέτει μια εξαιρετική εικόνα για εμάς. Μια εικόνα που, ρεαλιστικά, ούτε ο πιο αισιόδοξος φίλος της ομάδας δεν θα μπορούσε να φανταστεί το καλοκαίρι».

Ερωτηθείς για την επόμενη χρονιά της ομάδας και το γεγονός ότι η Μύκονος έχει μπροστά της δύο ή τρία παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, επισήμανε: «Αναφέρατε δύο ή τρία παιχνίδια. Θα θέλαμε πολύ η σειρά με τον Παναθηναϊκό να φτάσει στα τρία παιχνίδια! Όχι γιατί είμαστε αιθεροβάμονες, αλλά γιατί πιστεύουμε στην ομάδα μας και σε αυτά τα παιδιά. Σε κάθε παιχνίδι μπαίνουμε για να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικοί και να προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε μια νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο όπως ο Παναθηναϊκός, τον οποίο σεβόμαστε απόλυτα ως ομάδα και ως οργανισμό.

Σε ό,τι αφορά την επόμενη χρονιά… Από τη μία, όταν ως νεοφώτιστη ομάδα έχεις πετύχει την παραμονή, τη συμμετοχή στο Final Eight και την είσοδο στα playoffs, ανεβαίνει αυτόματα ο πήχης των προσδοκιών από όλους, κυρίως από τον κόσμο που αγαπά και στηρίζει την ομάδα. Αυτό μπορεί να είναι και λίγο επικίνδυνο, γιατί ό,τι γίνει την επόμενη χρονιά θα συγκρίνεται με τη φετινή. Άρα ανεβαίνουν οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις. Από την άλλη, αυτή η επιτυχία μάς δίνει αυτοπεποίθηση, εμπειρία και σοφία, ώστε να χτίσουμε κάτι ακόμα καλύτερο — τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο».