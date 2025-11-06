Να βάλει τέλος στην αρνητική παράδοση θέλει ο Προμηθέας απέναντι στον Κολοσσό στη Ρόδο το απόγευμα της Κυριακής (9/11, 16:00) για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Μια παράδοση τεσσάρων χρόνων θέλει να τερματίσει ο Προμηθέας, στη Ρόδο κόντρα στον Κολοσσό την Κυριακή (9/11, 16:00, ΕΡΤ 2) για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι Πατρινοί την τελευταία τετραετία δεν έχουν καταφέρει να κερδίσουν στο κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο και αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση για τους παίκτες του Γιώργου Λιμνιάτη. Ο Προμηθέας αποχώρησε νικητής από την έδρα του Κολοσσού την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 (σκορ 79-84) και έκτοτε ηττήθηκε την σεζόν 2021-2022 (σκορ 68-61), 2022-2023 (σκορ 69-67), 2023-2024 (σκορ 114-109) και 2024-2025 (σκορ 89-85).

Με τέσσερις σερί ήττες, λοιπόν, οι Πατρινοί έχουν ένα μεγάλο κίνητρο να βάλουν τέλος σε μια αρνητική παράδοση επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα, που θα αλλάξουν και την ψυχολογία της ομάδας.

Ασφαλώς και η παράδοση δεν παίζει μπάσκετ, όμως όταν έχεις επισκεφθεί το ίδιο γήπεδο τα τέσσερα τελευταία χρόνια και αποχωρείς ηττημένος θέλεις μια νίκη που θα γυρίσει το... τσιπάκι εν όψει της συνέχειας των υποχρεώσεων, τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα, όσο και στο Basketball Champions League.



