Η Καρδίτσα ανακοίνωσε την επιστροφή του Φράνσις Οκόρο, για την ενίσχυση της γραμμής των ψηλών της ομάδας.

Ο Φράνσις Οκόρο επιστρέφει στην Καρδίτσα, έπειτα και από το πέρασμα που είχε και την περσινή σεζόν. Ο 26χρονος ψηλός την περασμένη σεζόν, αγωνίστηκε με τη θεσσαλική ομάδα όπως και με τον Κολοσσό, μετρώντας 6 πόντους, με 6.3 ριμπάουντ μ.ο, σε 20.7 λεπτά συμμετοχής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ανακοινώνει την προσθήκη του Φράνσις Οκόρο στο

ρόστερ της ανδρικής ομάδας. Ο Νιγηριανός σέντερ επιστρέφει στην Καρδίτσα για να

καλύψει το κενό του Ντιμάτζιο Γουίγκινς με τον οποία λύθηκε η συνεργασία. Ο Οκόρο

είναι απολύτως γνώριμος στην ομάδα, καθώς πέρυσι φόρεσε τη φανέλα της για 15

αγώνες στο πρωτάθλημα και ήταν καθοριστικός στην κατάκτηση της 5 ης θέσης της

Stoiximan GBL. Με μ.ο. 7.6 ριμπάουντ αναδείχθηκε πρώτος στη σχετική λίστα στο

πρωτάθλημα, ενώ με 1.3 μπλοκ, ήταν ο δεύτερος καλύτερος μπλοκέρ του

πρωταθλήματος.



Ο Φράνσις Οκόρο είναι 26 ετών (γεννήθηκε στις 9 Νοεμβρίου του 1999 στο Ίμο της Νιγηρίας), έχει ύψος 2.06 μ. και αγωνίζεται ως σέντερ. Ξεκίνησε το μπάσκετ σε γυμνάσιο των ΗΠΑ, ενώ στο NCAA αγωνίστηκε αρχικά στο Όρεγκον και κατόπιν στο

Σεν Λιούις. Η ευρωπαϊκή του καριέρα άρχισε στη Γαλλία το 2023, στα μέσα της σεζόν μεταγράφηκε στη λιθουανική Νεβέζις. Την περασμένη σεζόν ξεκίνησε το πρωτάθλημα στον Κολοσσό, για να ενταχθεί στο τέλος Δεκεμβρίου στον Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ, ολοκληρώνοντας με επιτυχία της σεζόν. Την εφετινή περίοδο ξεκίνησε στην Πολωνική Τσάρνι με την οποία αγωνίστηκε σε τρεις αγώνες στο πρωτάθλημα.



Ο Οκόρο βρίσκεται ήδη στην Καρδίτσα και προπονείται με την ομάδα μας, προκειμένου να την ενισχύσει άμεσα στη δύσκολη συνέχεια τόσο στη Stoiximan GBL όσο και στο Basketball Champions League.



Καλωσορίζουμε και πάλι τον Φράνσις και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και νέες επιτυχίες με τον Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ.