Ιγκόρ Μίλιτσιτς και Έρικ Γκριν είναι πιθανό να σμίξουν ξανά καθώς ο 49χρονος τεχνικός του Άρη προκρίνει την περίπτωση του 34χρονου Αμερικανού σούτινγκ γκαρντ με τον οποίον συνυπήρξαν για ένα παιχνίδι την περσινή σεζόν στη Νάπολι.

Στο τελευταίο 48ώρο, οι «κίτρινοι» ήρθαν σε επαφή με αρκετούς γκαρντ επιδιώκοντας μάλιστα έως και να «σπάσουν» συμβόλαια παικτών οι οποίοι έχουν δέσμευση με άλλες ομάδες. Νιώθοντας και την πίεση του χρόνου για μια κίνηση άμεσης ενίσχυσης, είναι εξαιρετικά πιθανό ο 34χρονος Έρικ Γκριν να αποτελέσει την οριστική επιλογή με την προσδοκία ότι θα ταιριάξει στην περιφερειακή γραμμή του Άρη προσδίδοντας τα στοιχεία που λείπουν από αυτή.

Ο πολύπειρος Αμερικανός δεν είναι ο κλασικός point guard, ωστόσο, ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς εκτιμά ότι έχει τα στοιχεία που χρειάζεται η ομάδα διαθέτοντας δημιουργικές ικανότητες αλλά και αντίστοιχες εκτελεστικές. Υπό το ίδιο σκεπτικό τον είχε επιλέξει και την περασμένη σεζόν στη Νάπολι αλλά οι δυο τους δεν συνυπήρξαν για περισσότερα από ένα παιχνίδι καθώς μετά την πρεμιέρα του Αμερικανού, ο 49χρονος τεχνικός απομακρύνθηκε από την τεχνική ηγεσία της ιταλικής ομάδας.

Για το ποιόν αλλά και το βιογραφικό του Έρικ Γκριν μάλλον περισσεύουν οι συστάσεις καθώς πρόκειται για παίκτη ο οποίος αγωνίστηκε επί σειρά ετών στα ευρωπαϊκά γήπεδα ενώ για ένα φεγγάρι (2016-17) είχε περάσει και από τον Ολυμπιακό. Ακολούθησαν οι Βαλένθια (2017-18), Φενέρμπαχτσε (2018-19), Μπέτις (2019-20), Μπαχτσέσεχιρ (2020-21), Μπουντούτσνοστ και Χαποέλ Χολόν την περίοδο 2022-23. Τη σεζόν 2023-24 ήταν στην Ούνικς Καζάν ενώ πέρυσι έπαιξε για 20 παιχνίδια στη Νάπολι έχοντας 15.9 πόντους και 2.3 ασίστ ανά αγώνα. Φέτος ξεκίνησε τη σεζόν στο Λίβανο έχοντας 18.5 πόντους κατά μέσο όρο στα δύο παιχνίδια που αγωνίστηκε.

Photo Credits: Χ

