Το εντυπωσιακό video της Καρδίτσας: «Από τη γη μας, στα ευρωπαϊκά παρκέ»

Η ΚΑΕ Καρδίτσα δημοσίευσε ένα πολύ όμορφο video αναφορικά με την πορεία της ομάδας στη Stoiximan GBL, το πρώτο της ευρωπαϊκό ταξίδι, αλλά και τις ρίζες της ομάδας της Θεσσαλίας.

Η Καρδίτσα συμμετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, συνδυάζοντας την παρουσία της στη Stoiximan GBL με το Basketball Champions League. Οι Θεσσαλοί παρουσίασαν ένα εντυπωσιακό βίντεο που αποτυπώνει πλήρως την κουλτούρα και τη φιλοσοφία του οργανισμού της Καρδίτσας, ο οποίος κουβαλά πάντα τις αξίες και την ταυτότητα του τόπου.

Αναλυτικά

Η Καρδίτσα είναι τόπος που γεννά ανθρώπους της προσπάθειας, του μόχθου, της αφοσίωσης. Εδώ, ανάμεσα στα χωράφια, στα ποτάμια, στις λίμνες και στους ανθρώπους που ξυπνούν με την αυγή για να καλλιεργήσουν τη γη τους, γεννήθηκε και η δική μας ομάδα. Ο ΑΣ Καρδίτσας δεν είναι απλώς μια ομάδα μπάσκετ. Είναι έκφραση μιας ολόκληρης κοινωνίας που παλεύει, που δεν σταματά να ονειρεύεται, που μετατρέπει τον ιδρώτα σε πρόοδο.

Φέτος, γράφουμε το πιο λαμπρό κεφάλαιο της ιστορίας μας. Η ομάδα μας αγωνίζεται στην Basket League και ταυτόχρονα κάνει το πρώτο ευρωπαϊκό της ταξίδι. Ένα ταξίδι που ξεκινά από τα γήπεδα της Καρδίτσας και φτάνει στα γήπεδα της Ευρώπης, κουβαλώντας πάντα τις αξίες και την ταυτότητα του τόπου μας.

Γιατί εμείς δεν ξεχνούμε από πού ερχόμαστε.

Η γη που μας μεγάλωσε, οι άνθρωποι που μας στήριξαν, η σκληρή δουλειά, η επιμονή και η ταπεινότητα – αυτά είναι ο κοινός μας παρονομαστής. Αυτά μας έφεραν ως εδώ, αυτά μας καθοδηγούν και σήμερα.

Ο ΑΣ Καρδίτσας είναι η φωνή της περιφέρειας που ακούγεται δυνατά σε όλη την Ελλάδα και πλέον στην Ευρώπη. Είναι η ψυχή της Θεσσαλίας που παλεύει με πίστη και σεβασμό, τιμώντας κάθε βήμα που την έφερε μέχρι εδώ.

Από τη γη της Καρδίτσας, στα ευρωπαϊκά παρκέ.

Από τον ιδρώτα του αγρότη, στη λάμψη του αθλητή.

Η ίδια καρδιά, ο ίδιος παλμός, το ίδιο πάθος.

Γιατί αυτός είναι ο δικός μας δρόμος – ο δρόμος της δουλειάς, της πίστης και της υπερηφάνειας.

Δείτε το βίντεο που αποτυπώνει πώς ο τόπος μας διαμόρφωσε το είναι μας: