Ο Άντριου Γκάουντλοκ ξεπέρασε την θλάση στον δικέφαλο και θα τεθεί στη διάθεση του Χαβιέ Καράσκο για τον αγώνα του Κολοσσού με τον Προμηθέα στη Ρόδο.

Έπειτα από ένα μήνα απουσίας ο Άντριου Γκάουντλοκ πήρε το «Ο.Κ.» από το ιατρικό επιτελείο του Κολοσσού και θα επιστρέψει στη δράση την Κυριακή (9/11, 16:00) κόντρα στον Προμηθέα στο κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL.

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε τραυματιστεί στα τελευταία λεπτά του εντός έδρας αγώνα της πρεμιέρας του πρωταθλήματος με την ΑΕΚ στις 4 Οκτωβρίου. Η θλάση στον δικέφαλο δεν του άφησε περιθώρια να επιστρέψει νωρίτερα. Ολοκλήρωσε το πρόγραμμα αποθεραπείας του και μετά την τελευταία εξέταση του από το ιατρικό τιμ άναψε το «πράσινο φως» για να τεθεί ξανά στη διάθεση του Χαβιέ Καράσκο.

Από την Τρίτη (4/11) θα μπει κανονικά στο πρόγραμμα των προπονήσεων και πλέον επιστρέφει μετά από διάστημα τεσσάρων εβδομάδων στην αγωνιστική δράση.

Με την επιστροφή του θα βρεθεί εκτός εξάδας ξένων ο Μίλαν Μπάρμπιτς, που δεν έπαιξε ούτε με τον Πανιώνιο στο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής που κρίθηκε για τους Ροδίτες με το καλάθι στο τέλος του Λίνου Χρυσικόπουλου.

Ο Γάλλος γκαρντ ταλαιπωρείται από μια θλάση στον τετρακέφαλο και δεν θα προλάβει να αγωνιστεί με τον Προμηθέα, γεγονός που δεν δυσκολεύει τον Ισπανό τεχνικό στην επιλογή της εξάδας των ξένων.

