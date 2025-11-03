Ολυμπιακός: Ο Ντόντα Χολ MVP της 5ης αγωνιστικής
Ο Αμερικανός σέντερ των «ερυθρολεύκων» πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο ματς με τον Ηρακλή και έχοντας 10/10 δίποντα οδήγησε την ομάδα του στην τελική επικράτηση.
Ο Ντόντα Χολ συγκέντρωσε 32 βαθμούς στο ranking, που ήταν η καλύτερη επίδοση μεταξύ των παικτών που συμμετείχαν στην 5η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL.
Ο 28χρονος Αμερικανός σέντερ είχε εκτός από 10/10, συνολικά 23 πόντους με 3/3 ακόμη βολές, 6 ριμπάουντ, μια ασίστ, ένα κόψιμο, δύο κερδισμένα φάουλ, τέσσερα φάουλ εναντίον και ένα κλέψιμο σε 22:10 λεπτά συμμετοχής.
