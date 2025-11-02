Το Μαρούσι πήγε για μια μεγάλη ανατροπή, αλλά ο Άπλμπι με μεγάλο καλάθι χάρισε τη νίκη στη Μύκονο.

Φοβερό ματς στο κλειστό της Άνω Μεράς, με τη Μύκονο να αντέχει και να επικρατεί με 77-75. Με ένα απίθανο σερί 18-0 το Μαρούσι πήγε να ολοκληρώσει μια σπουδαία ανατροπή, αλλά τελικά στο τέλος μίλησε ο Άπλμπι.

Ο γκαρντ της ομάδας του Ζιάγκου πήρε την ευθύνη και λύτρωσε τους νησιώτες, χαρίζοντας τους έτσι την δεύτερη νίκη στη Stoiximan GBL και την πρώτη εντός έδρας στην κατηγορία. Παλικαρίσιο καλάθι που έφερε έξαλλους πανηγυρισμούς σε όλο το γήπεδο.

Δείτε το νικητήριο σουτ