Ο Μωραΐτης προχώρησε σε μια όμορφη κίνηση, καθώς έκανε σκόπιμα φάουλ στον νεαρό Μπουρνελέ του Ολυμπιακού, ώστε να σουτάρει βολες ο νεαρός!

Μπορεί ο Μπουρνελές να έχει σκοράρει ξανά με τον Ολυμπιακό, όμως οι βολές που του χάρισε ο Δημήτρης Μωραΐτης είναι σαφώς μια ξεχωριστή κίνηση που ο μικρός θα θυμάται για καιρό.

Ο Δημήτρης Μωραΐτης, συγκεκριμένα, έκανε φάουλ στον Γιώργο Μπουρνελέ μόλις εκείνος μπήκε στο παρκέ, ώστε να του δώσει την ευκαιρία να σκοράρει από τη γραμμή.

Το βίντεο με τις βολές του Γιώργου Μπουρνελέ: