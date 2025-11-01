Δείτε που μπορείτε να παρακολουθήσετε τη δράση τόσο στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ, όσο και στο Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στην Α1 Μπάσκετ Γυναικών.

Γεμάτο μπασκετική δράση είναι το σημερινό πρόγραμμα (1/11), με αγώνες για την πέμπτη αγωνιστική της Stoiximan GBL όσο και της Α1 Μπάσκετ Γυναικών.

Ξεχωρίζει το νέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ, όσο και εκείνο του Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα Γυναικών.

Stoiximan GBL

Κολοσσός - Πανιώνιος 16:00 (ERTSports 1)

Περιστέρι - ΑΕΚ 16:00 (ΕΡΤ 2 Σπορ)

Άρης - ΠΑΟΚ 18:15 (ΕΡΤ 2 Σπορ)

Προμηθέας - Καρδίτσα (ERTSports 1)

Α1 Μπάσκετ Γυναικών