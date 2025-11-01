Πού θα δείτε τα μεγάλα ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
Δείτε που μπορείτε να παρακολουθήσετε τη δράση τόσο στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ, όσο και στο Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στην Α1 Μπάσκετ Γυναικών.
Γεμάτο μπασκετική δράση είναι το σημερινό πρόγραμμα (1/11), με αγώνες για την πέμπτη αγωνιστική της Stoiximan GBL όσο και της Α1 Μπάσκετ Γυναικών.
Ξεχωρίζει το νέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ, όσο και εκείνο του Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα Γυναικών.
Stoiximan GBL
Κολοσσός - Πανιώνιος 16:00 (ERTSports 1)
Περιστέρι - ΑΕΚ 16:00 (ΕΡΤ 2 Σπορ)
- Άρης - ΠΑΟΚ 18:15 (ΕΡΤ 2 Σπορ)
- Προμηθέας - Καρδίτσα (ERTSports 1)
Α1 Μπάσκετ Γυναικών
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 15:00 (Mega News)
@Photo credits: eurokinissi, ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.