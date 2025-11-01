Ο Άρης φιλοξενεί σήμερα (1/11, 18:15) τον ΠΑΟΚ στο «Αλεξάνδρειο» στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Αμφότερες οι ομάδες από τη Θεσσαλονίκη, χρειάζονται τη νίκη στο ντέρμπι, η καθεμία όμως για τον δικό της λόγο. Πάντα ένα τέτοιο παιχνίδι έχει ξεχωριστή γοητεία, τι κάνει όμως τη συγκεκριμένη αναμέτρηση πιο ξεχωριστή από τις υπόλοιπες;

Άρης και ΠΑΟΚ διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους για πρώτη φορά στη σεζόν, ενόψει της 5η αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος.

Οι δύο ομάδες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες πολλές φορές στο παρελθόν, όμως το συγκεκριμένο ντέρμπι κρύβει αρκετές ιδιαιτερότητες σε σύγκριση με τα προηγούμενα.

Ο Άρης έπειτα από την περσινή χρονιά που δεν κατάφερε να υλοποιήσει τους στόχους που είχε θέσει, γύρισε σελίδα στη σύγχρονη ιστορία του, με τη μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΚΑΕ στο fund που ηγείται ο Ρίτσαρντ Σιάο, να αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις στην ιστορία του συλλόγου.

Η νέα διοίκηση του Άρη, έχοντας αναλάβει πλέον τα «ηνία» της ομάδας, εμπιστεύτηκε τον Νίκο Ζήση για την κομβική θέση του GM, με τον Μπόγκνταν Καράιτσιτς να αποτελεί την επιλογή στη θέση του προπονητή. Ωστόσο, αυτό το εγχείρημα «ναυάγησε» πριν ξεκινήσει, καθώς έπειτα από τέσσερις συνεχόμενες ήττες (δύο σε Ελλάδα και δύο σε Eurocup), αποτέλεσε παρελθόν από τους «κίτρινους».

Πλέον, με τον Ίγκορ Μίλισιτς στην άκρη του πάγκου ο Άρης θα προσπαθήσει από την αρχή όσα δεν κατάφερε ο Καράιτσιτς, ξεκινώντας από το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Εν αναμονή της νέας εποχής

Στον αντίποδα, ο ΠΑΟΚ έπειτα από την επιτυχημένη πορεία που πραγματοποίησε την περασμένη σεζόν, φτάνοντας μια… ανάσα από το τρόπαιο του FIBA EUROPE CUP, παρέμεινε με την ίδια νοοτροπία, αλλά με διαφορετικό προπονητή. Συγκεκριμένα ο Μάσιμο Καντσελιέρι αποδεσμεύτηκε, για να συνεχίσει την καριέρα του στην Τρέντο και στο «τιμόνι» της ομάδας μπήκε ο Γιούρι Ζντοβτς.

Ο Σλοβένος, δεν κατάφερε να «οδηγήσει» τον ΠΑΟΚ στους ομίλους του BCL και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να παίξει στη διοργάνωση που σχεδόν θριάμβευσε πέρυσι. Το αξιοσημείωτο που ειναι σε εξέλιξη στον «δικέφαλο» τη φετινή χρονιά, είναι η διαφαινόμενη αλλαγή ιδιοκτησίας που βρίσκεται στο τελικό της στάδιο, με τα ηνία να περνούν στον Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Ο Έλληνας επιχειρηματίας, προβλέπεται πως θα διαθέσει αρκετά χρήματα στο μπασκετικό τμήμα του συλλόγου, θέλοντας να πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια. Το κοινό σημείο των δύο ομάδων που προέρχονται από τη Θεσσαλονίκη είναι πως αμφότεροι διαθέτουν νέο ιδιοκτήτη και σίγουρα ο ένας θέλει να κλέψει λίγο από τη δόξα του άλλου.

Φυσικά και μόνο θετικό αντίκτυπο θα «αφήσει» στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς μιλάμε για δύο από τις καλύτερες ομάδες, κάτω από τους αιωνίους.