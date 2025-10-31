Γιάνκοβιτς: «Ο κόσμος μας δίνει ώθηση και ενέργεια στα παιχνίδια μας»

Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς μίλησε για τον αγώνα του Περιστερίου με την ΑΕΚ (01/11 - 16:00), και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε για την αντίδραση που πρέπει να βγάλει η ομάδα του, μετά από την ήττα κόντρα στον ΠΑΟΚ και πόσο σημαντική είναι η παρουσία του κόσμου στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Το Περιστέρι υποδέχεται την ΑΕΚ (01/11 - 16:00) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» ενόψει της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου προέρχεται από την πρώτη της ήττα στη σεζόν και θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στο ελληνικό πρωτάθλημα απέναντι στην «Ένωση» που είναι αήττητη μέχρι στιγμής.



«Παίζουμε ένα παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ, μετά από το χειρότερο παιχνίδι που κάναμε στο ελληνικό πρωτάθλημα απέναντι στον ΠΑΟΚ και θέλουμε να επιστρέψουμε στις νίκες» υποστήριξε αρχικά ο αρχηγός του Περιστερίου Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς και συνέχισε: «Ο κόσμος μας δίνει ώθηση και ενέργεια στα παιχνίδια μας και ειδικά σ’ αυτό τον αγώνα με την ΑΕΚ τον έχουμε πιο πολύ ανάγκη από τα προηγούμενα ματς για να πετύχουμε τον στόχο μας».

Όσο για το τι πρέπει να κάνει ο ίδιος και οι συμπαίκτες του για να φτάσουν στη νίκη, εξήγησε: «Θα είναι ένα πολύ σκληρό παιχνίδι και πρέπει να δείξουμε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό ότι το θέλουμε πιο πολύ από την ΑΕΚ, για να μπορέσουμε στο τέλος να πανηγυρίσουμε μια νίκη μαζί με τον κόσμο μας στο γήπεδο μας, διατηρώντας αλώβητη την έδρα μας».