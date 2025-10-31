Ο Άρης έκανε νέο sold out και τώρα θα ψάξει μια νίκη για να αλλάξει η ψυχολογία του

Η ΚΑΕ Άρης δεν έχει ανακοινώσει επισήμως τη διάθεση του συνόλου των εισιτηρίων που τέθηκαν προς διάθεση για το ντέρμπι (1/11, 18:15) με τον ΠΑΟΚ στο Nick Galis Hall, ωστόσο, είναι δεδομένο ότι υπάρχει sold out και πλέον ο στόχος είναι μια νίκη για την αλλαγή και της ψυχολογίας στον οργανισμό.

Η προετοιμασία των «κίτρινων» ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (31/10) με την τελευταία προπόνηση στο Nick Galis Hall και δίχως προβλήματα για τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς ο οποίος θα κάνει ντεμπούτο στην GBL Basketleague, έπειτα από τη βαριά ήττα στο Βελιγράδι από τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ. Στο μικρό διάστημα που είχε στη διάθεσή του και πέραν της σκιαγράφησης του αντιπάλου, ο 49χρονος τεχνικός δούλεψε πάνω σε αμυντικές προσαρμογές αλλά και στις συνεργασίες που είναι απαραίτητο να αποκτήσουν οι παίκτες του στον συγκεκριμένο τομέα, όπως και στις αντίστοιχες των κατοχών. Πρόκειται εξάλλου για δύο τομείς του παιχνιδιού στους οποίους στάθηκε στις προγραμματικές δηλώσεις του κι έχοντας ως δείγμα, τα παιχνίδια που είχε παρακολουθήσει.

Αντιλαμβάνεται παράλληλα και τη σημασία του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, ειδικά από τη στιγμή που η ομάδα του προέρχεται από ένα αρνητικό αποτέλεσμα στο Eurocup, κυρίως όμως γιατί το ξεκίνημα της χρονιάς απέχει αρκετά από αυτό που είχε φανταστεί κάθε ζωντανό κύτταρο του οργανισμού. Γι’ αυτόν τον λόγο, το αυριανό (1/11) παιχνίδι προσεγγίζεται ως μια ευκαιρία για μια νέα αρχή αλλά και για την αλλαγή της ψυχολογίας στην ομάδα.

Είναι δεδομένο επίσης ότι υπάρχει sold out, κάτι που αναμένεται να ανακοινωθεί και επισήμως από την ΚΑΕ Άρης. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι εκτός της αγωνιστικής σημασίας του αγώνα, ο τελευταίος στοιχειοθετεί μια ευκαιρία πραγματοποίησης του πρώτου βήματος για την ανάκτηση της σχέσης ομάδας και κόσμου.