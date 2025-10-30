Το Περιστέρι θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ (01/11 - 16:00), ενόψει της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket league. Η ΚΑΕ με ανακοίνωσή της, ενημέρωσε τους οπαδούς της για τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων, τονίζοντας πως απαγορεύεται η μετακίνηση των οπαδών της φιλοξενούμενης ομάδας.

Μέσα από επίσημη ενημέρωση η ΚΑΕ Περιστερίου, ανακοίνωσε πως μπορούν οι φίλαθλοι να προμηθευτούν τα εισιτήρια ενόψει του παιχνιδιού με την ΑΕΚ (01/11 - 16:00) για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Πιο συγκεκριμένα θα είναι διαθέσιμα την Πέμπτη και την Παρασκευή από τα γραφεία της ΚΑΕ, ενώ την ημέρα του αγώνα θα διατίθονται από τα εκδοτήρια της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει πως τα εισιτήρια για τον εντός έδρας αγώνα της ομάδας μας με την ΑΕΚ (Σάββατο 01/11, 16:00) για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL διατίθενται:

Από τα γραφεία της ΚΑΕ Περιστέρι στο Κλειστό Γυμναστήριο «Ανδρέας Παπανδρέου» (Τζων Κέννεντυ & Γιαννιτσών 81Α, 121 31 Περιστέρι) την Πέμπτη (30/10) και την Παρασκευή (31/10) από τις 17:00 έως τις 20:00 και το Σάββατο (1/11) στα εκδοτήρια του γηπέδου από τις 13:00 έως την έναρξη του αγώνα.

Υπενθυμίζεται πως δεν επιτρέπεται η μετακίνηση οπαδών της φιλοξενούμενης ομάδας και γι’ αυτό τον λόγο δεν θα επιτραπεί η είσοδος τους στο γήπεδο”.