Ο Ηλίας Ζούρος θα είναι ο νέος προπονητής του Πανιωνίου.

Ο Πανιώνιος δεν τα βρήκε ούτε με τον Τζιανμάρκο Ποτσέκο, ούτε με τον Αλεξάνταρ Τζίκιτς και βρήκε τον εκλεκτό για την τεχνική ηγεσία της ομάδας στο πρόσωπο του Ηλία Ζούρου.

Να υπογραμμιστεί ότι υπήρχε το ζήτημα με τον τρόπο που θα αποδεμευτεί ο Λούκα Παβίτσεβιτς, ενώ μέχρι πρότινος στο τιμόνι της ομάδας βρίσκονταν οι Κρις Χουγκάζ και Νίκος Καραγιάννης.

Ο 59χρονος τεχνικός που πέρυσι ολοκλήρωσε τη σεζόν στη λιβανέζικη Σατζές, είναι έτοιμος να επιστρέψει στην της Νέας Σμύρνης μετά από 36 χρόνια και να αναλάβει την ομάδα ως head coach.

Ο Ηλίας Ζούρος έχει διατελέσει πρώτος προπονητής σε Ολυμπιακό, Περιστέρι, Άρη, Πανελλήνιο, Προμηθέα, ΑΕΚ και Μαρούσι στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ έχει κάτσει και στο πάγκο των Ζαλγκίρις, Εφές, Τόφας, Μπουντούτσνοστ και φυσικά στην Εθνική Γεωργίας από το 2016 μέχρι και το 2023.