Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να πιάσει δουλειά και να ταξιδέψει με την αποστολή του Άρη στο Βελιγράδι ενόψει της εκτός έδρας (28/10) αναμέτρησης με τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ για την 5η αγωνιστική του Eurocup, κυρίως όμως για τις πρώτες δια ζώσης συζητήσεις με τον Νίκο Ζήση επί αγωνιστικών θεμάτων.

Η ΚΑΕ Άρης επιβεβαίωσε τη συμφωνία με τον 49χρονο Κροάτη τεχνικό και σύμφωνα με πληροφορίες, εντός της ημέρας, θα τον υποδεχθεί στη Θεσσαλονίκη με την προοπτική να είναι στην απογευματινή προπόνηση της ομάδας και φυσικά για την πρώτη γνωριμία με τους παίκτες. Προφανώς ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς θα κάνει ντεμπούτο στον εκτός έδρας αγώνα με τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ στο Βελιγράδι.

Είναι αυτονόητο επίσης ότι θα συζητήσει με τον Νίκο Ζήση για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας και τις βελτιώσεις που απαιτούνται αν και οι δύο πλευρές ήδη έχουν μιλήσει και για την ακρίβεια, στο τραπέζι... ακούμπησαν ονόματα παικτών οι οποίοι μπορούν να καλύψουν το έλλειμμα αθλητικότητας αλλά και το αντίστοιχο στον τομέα της δημιουργικότητας.

Αντικειμενικά το τελευταίο φάνηκε λιγότερο στην εκτός έδρας νίκη επί του Πανιωνίου όπου ο Άρης λειτούργησε καλύτερα ως σύνολο κι αυτό δεν επιβεβαιώνεται μόνο από την ευρεία νίκη όσο και από τη βελτίωση των ποσοστών του. Δημιουργικά, οι «κίτρινοι» είχαν υπερδιπλάσιες ασίστ σε σχέση με τα λάθη (18-8) κινούμενοι καλύτερα στο παρκέ για την εύρεση χώρων εκτέλεσης.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στο μακρινό σουτ εκτέλεσαν δέκα ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα σε σύγκριση με τον μέσο όρο τους – είχαν 31.8% έως το παιχνίδι στη Γλυφάδα κι εκεί σούταραν με 42%. Το ίδιο ισχύει και για τα σουτ εντός παιδιάς (σ. σ. από το 50.4% πήγαν στο 56%), κυρίως όμως από τη γραμμή των βολών. Αυτές κόστισαν στις ήττες από Κολοσσό Ρόδου και Μαρούσι, χθες (25/10) σούταραν με 83% κι ενώ είχαν πορευτεί με 71%. Το σουτ είναι (και) ζήτημα ψυχολογίας και η αλήθεια είναι ότι οι «κίτρινοι», αφού έβαλαν όλα τα μεγάλα σουτ «χτίζοντας» μια διαφορά, μετά από ένα σημείο απελευθερώθηκαν.