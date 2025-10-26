ΑΕΚ: To... χάιδεμα στο γκάζι και η συνήθεια στην εύκολη νίκη

Ο Νίκος Καρφής γράφει για την αήττητη ΑΕΚ που έκανε... παρέλαση στη Ρόδο και την συνήθεια που δείχνει την πρόοδο της.

Η ΑΕΚ είναι ασταμάτητη σε αυτό το σημείο της σεζόν. Η Ένωση πήγε στο Ιβανώφειο για να παίξει ένα πονηρό ματς κόντρα στον Ηρακλή, αλλά έκανε... παρέλαση για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Η ομάδα του Σάκοτα επικράτησε του Ηρακλή με 82-61 και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας.

Τέσσερα ματς εντός των τειχών για το πρωτάθλημα, ισάριθμες νίκες για τους κιτρινόμαυρους. Η Βασίλισσα παρουσιάστηκε ξανά διαβασμένη, κλείδωσε τον αντίπαλο της και κάνει συνήθεια τις άνετες νίκες.

Χαίδευε το γκάζι κι έφευγε

Η ΑΕΚ πήγε στη Θεσσαλονίκη πολύ υποψιασμένη για αυτό που θα συναντήσει, αφού το Ιβανώφειο αποτελεί μια από τις κορυφαίες έδρες στο πρωτάθλημα εξαιτίας της ατμόσφαιρας που δημιουργούν οι φίλαθλοι του Ηρακλή.

Δεν... ψάρωσε σε κανένα σημείο του ματς και σου έδινε την εντύπωση πως χρειάζεται ένα απλό χάιδεμα στο γκάζι για να ανοίξει τη διαφορά και να κάνει εύκολη την επικράτηση της. Και ακριβώς αυτό έκανε.

Πατούσε το γκάζι και... χανόταν, με τον Ηρακλή να αδυνατεί να ακολουθήσει τον ρυθμό της, αφού φυσικά η Ένωση έχει βρει μια αμυντική σταθερότητα που την πηγαίνει στα τελευταία ματς. To 26-31 στα μέσα της δεύτερης περιόδου έγινε 28-43 στο 19΄ χάρη στο καλάθι του Γκρέι. Επιμέρους 2-12!

Στο τρίτο δεκάλεπτο με το καλάθι του Ράιτ-Φόρμαν ο Ηρακλής πήγε να το πιστέψει και μείωσε σε 40-51 στο 22'. Αλλά και εκεί η ΑΕΚ πάτησε το γκάζι και έφυγε, γράφοντας το 40-62 με σερί 11-0 μέσα σε τρία λεπτά.

Ο Λεκαβίτσιους και ο Μπάρτλεϊ ήταν πρωταγωνιστές στη Θεσσαλονίκη, δείχνοντας για άλλο ένα ματς συνέπεια και ποιότητα. Δίνουν πολλά ήδη στην ΑΕΚ και θα συνεχίσουν να το κάνουν. Kομβικοί και οι Φλιώνης, Σίλβα, Κατσίβελης και Γκρέι. Η ΑΕΚ έχει λύσεις, έχει ποιότητα και θα παρουσιάζεται όλο και καλύτερη όσο περνά η σεζόν.

Άνετες νίκες μετά το θρίλερ στη Ρόδο

Στην πρεμιέρα της στο πρωτάθλημα στη Ρόδο ζορίστηκε. Έκανε... θρίλερ ένα δικό της ματς, αλλά στο τέλος είχε τα ψυχικά αποθέματα και την ψυχραιμία να αντέξει και να επικρατήσει με 87-85.

Αλλά από εκείνο το ματς μέχρι σήμερα, έχει καταφέρει να φτάνει σε εύκολες νίκες και αυτό δείχνει και τη δουλειά που γίνεται από Σάκοτα, προπονητικό επιτελείο και παίκτες. Η Ένωση νίκησε σβηστά με 69-53 τη Ρίγα, καθάρισε 93-73 τον Πανιώνιο και 91-77 την Σολνόκι.

Δεν είχε πρόβλημα να κερδίσει άνετα με 77-62 την Καρδίτσα στη SUNEL Arena, ενώ στο Ιβανώφειο ήταν κυριαρχική σε όλο το ματς για να φτάσει στη νίκη με 21 πόντους διαφορά. Όπως φαίνεται και από όλα αυτά τα ματς, η μικρότερη διαφορά με την οποία έχει νικήσει είναι οι 14 με τη Σολνόκι, όπου κατέβασε την ταχύτητα στο τέλος του ματς.

Η ΑΕΚ έχει συνηθίσει στις εύκολες νίκες μέσα από το μπάσκετ της και το διάβασμα του αντιπάλου, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ανάλογη συνέχεια στα επόμενα ματς σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Τους... κλειδώνει με την άμυνα

Είναι καλή τώρα η άμυνα της ΑΕΚ; Στα προηγούμενα τέσσερα ματς η ΑΕΚ είχε κατά μέσο όρο παθητικό 66.2 πόντων. Μια εξαιρετική επίδοση που αποτελεί τη βαση των νικών της το τελευταίο διάστημα. Και επιβεβαιώθηκε και κόντρα στον Ηρακλή πως η Ένωση έχει βελτιωθεί σημαντικό στον αμυντικό τομέα, βγάζοντας το λάδι στους αντιπάλους της. Ο Γηραιός είχε 61 πόντους και υπέφερε από την άμυνα της ομάδας του Σάκοτα σε αρκετά διαστήματα.

Η ΑΕΚ που έδειξε ξανά πως παρόλο που έχει την ποιότητα στην επίθεση, δεν σνομπάρει την άμυνα, υποχρέωσε τον Ηρακλή να σουτάρει με 21/61 εντός παιδιάς και με 8/29 στα τρίποντα. Επιπλέον η ομάδα της Θεσσαλονίκης υπέπεσε σε 15 λάθη.

Και επειδή πάντα έχει μεγάλη σημασία στο πως θα κλείσεις ένα ματς και πόσο προσωλημένος θα είσαι στο 4ο δεκάλεπτο, η Ένωση δέχθηκε μόνο έντεκα πόντους στην τελευταία περίοδο. Ακόμα ένα ρεσιτάλ από Σάλε και παίκτες.

ΥΓ: Ο Ντράγκαν Σάκοτα για άλλη μια φορά στις δηλώσεις του έδειξε πόσο ανάγκη έχει η ΑΕΚ τον κόσμο της, ζητώντας όλο και περισσότερους φιλάθλους στο γήπεδο. Ας τον ακούσουν, τουλάχιστον όσοι θέλουν και όσοι μπορούν.