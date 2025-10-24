Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

To Σαββατοκύριακο θα διεξαχθεί η 4η αγωνιστική αγωνιστική της Stoiximan GBL. Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις. Στο ματς της αγωνιστικής, την κρίσιμη μάχη Πανιωνίου και Άρη θα σφυρίξουν η Τσαρούχα, ο Μαγκλογιάννης και ο Τεφτίκης.

Αναλυτικά

Σάββατο 25/10

PAOK Sports Arena 16.00 ΠΑΟΚ-Περιστέρι Τσολάκος-Μαρτινάκος-Αγγελής (Τζαμάκου)

Ιβανώφειο 17.30 Ηρακλής-ΑΕΚ Τσιμπούρης-Μαρινάκης-Μαλαμάς (Λαζαρίδης)

Μ. Λιούγκας 18.15 Πανιώνιος-Άρης Τσαρούχα-Μαγκλογιάννης-Τεφτίκης (Παυλόπουλος)

Γ. Μπουρούσης 18.15 Καρδίτσα -Κολοσσός Συμεωνίδης-Θεονάς-Κάρδαρης (Τέγα)

Κυριακή 26/10

Άνω Μεράς 13.00 Μύκονος -Ολυμπιακός Τζιοπάνος-Τσάνταλη-Λουλουδιάδης (Κουλούρης)

Telecom Center 16.00 Παναθηναϊκός AKTOR-Προμηθέας Τηγάνης-Αγραφιώτης-Αναστασιάδης Β. (Νηγιάννης)