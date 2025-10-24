Stoiximan GBL: Η Τσαρούχα στο Πανιώνιος-Άρης
To Σαββατοκύριακο θα διεξαχθεί η 4η αγωνιστική αγωνιστική της Stoiximan GBL. Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις. Στο ματς της αγωνιστικής, την κρίσιμη μάχη Πανιωνίου και Άρη θα σφυρίξουν η Τσαρούχα, ο Μαγκλογιάννης και ο Τεφτίκης.
Αναλυτικά
Σάββατο 25/10
PAOK Sports Arena 16.00 ΠΑΟΚ-Περιστέρι Τσολάκος-Μαρτινάκος-Αγγελής (Τζαμάκου)
Ιβανώφειο 17.30 Ηρακλής-ΑΕΚ Τσιμπούρης-Μαρινάκης-Μαλαμάς (Λαζαρίδης)
Μ. Λιούγκας 18.15 Πανιώνιος-Άρης Τσαρούχα-Μαγκλογιάννης-Τεφτίκης (Παυλόπουλος)
Γ. Μπουρούσης 18.15 Καρδίτσα -Κολοσσός Συμεωνίδης-Θεονάς-Κάρδαρης (Τέγα)
Κυριακή 26/10
Άνω Μεράς 13.00 Μύκονος -Ολυμπιακός Τζιοπάνος-Τσάνταλη-Λουλουδιάδης (Κουλούρης)
Telecom Center 16.00 Παναθηναϊκός AKTOR-Προμηθέας Τηγάνης-Αγραφιώτης-Αναστασιάδης Β. (Νηγιάννης)
