Sold out το Μύκονος-Ολυμπιακός σε 8 λεπτά!

Η Μύκονος υποδέχεται τον Ολυμπιακό (26/10, 13:00, ΕΡΤ2 Σπορ) στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL και ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με τους Πειραιώτες εξαντλήθηκαν σε μόλις 8 λεπτά!

Ο αγώνας με τους «ερυθρόλευκους» είναι ιστορικός για τη Μύκονο, καθώς το Νησί των Ανέμων θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά αγώνα στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Το ανακαινισμένο κλειστό της Άνω Μεράς είναι έτοιμο να υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στον πρώτο αγώνα επιπέδου GBL που θα διεξαχθεί στο νησί.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Μύκονος

«Η ΚΑΕ Μύκονος Betsson BC αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τους φίλους της ομάδας, οι οποίοι εξάντλησαν μέσα σε 8 λεπτά τα διαθέσιμα μεμονωμένα εισιτήρια που τέθηκαν σε κυκλοφορία για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL (26/10, 13:00, ΕΡΤ2 Σπορ).

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φίλους της Μυκόνου Betsson BC ότι η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα με τους «ερυθρόλευκους» έχει ολοκληρωθεί. Το ανακαινισμένο κλειστό της Άνω Μεράς σας περιμένει για μία ιστορική αναμέτρηση, την πρώτη μέσα στο «σπίτι» στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ»!