ΑΕΚ: Δώρο 100 διαρκείας από φίλαθλο της ΑΕΚ σε άνεργους και φοιτητές

Ακόμα ένας φίλαθλος της ΑΕΚ, δίνει την ευκαιρία σε 100 συνοπαδούς του να μπουν δωρεάν στα ματς της Βασίλισσας μέσω των διαρκείας που χαρίζει.

Στις αρχές Οκτώβρη, είχε προχωρήσει σε μια πολή όμορφη κίνηση ένας οπαδός της ΑΕΚ, με την κιτρινόμαυρη ΚΑΕ να δίνει τις λεπτομέρειες στον κόσμο για 50 εισιτήρια διαρκείας μετά από πρόσκληση. Τώρα έρχεται ακόμη ένας Ενωσίτης που αγόρασε 100 εισιτήρια Διαρκείας για να διανεμηθούν δωρεάν σε συνοπαδούς του, φοιτητές και ανέργους!

Δείτε τα όσα αναφέρει η ΚΑΕ ΑΕΚ

Aκόμη ένας «Ενωσίτης», με συναντίληψη και ανείπωτη αγάπη για τα σύμβολα, που πρεσβεύει το Σωματείο μας, αγόρασε 100 εισιτήρια Διαρκείας για να διανεμηθούν δωρεάν σε συνοπαδούς του, φοιτητές και ανέργους!

Ο συνενωσίτης αυτός δεν επιθυμεί να δημοσιοποιηθεί το όνομά του.

Η οικογένεια της «Βασίλισσας» τον ευχαριστεί για τη στήριξη.

Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί ο τρόπος διάθεσης των «Διαρκείας» μέσω νέου διαγωνισμού.