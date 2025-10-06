ΑΕΚ: Δώρο 50 εισιτήρια διαρκείας σε άνεργους και φοιτητές

Σε μια πολύ όμορφη κίνηση προχώρησε ένας οπαδός της ΑΕΚ, με την κιτρινόμαυρη ΚΑΕ να δίνει τις λεπτομέρειες στον κόσμο για 50 εισιτήρια διαρκείας μετά από πρόσκληση.

Ένας οπαδός της ΑΕΚ από την Μύκονο αγόρασε για άλλη μια χρονιά εισιτήρια Διαρκείας για να διανεμηθούν ως δώρο σε ανέργους και φοιτητές, με την ΚΑΕ ΑΕΚ να ανακοινώνει τη διαδικασία συμμετοχής στο διαγωνισμό. Πενήντα διαρκείας θα δοθούν μετά από κλήρωση.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η ΚΑΕ για τον διαγωνισμό

Πενήντα (50) εισιτήρια Διαρκείας θα δοθούν έπειτα από κλήρωση, ανάμεσα στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού.

Η AEK BC κάνοντας πράξη την επιθυμία του συνοπαδού μας από τη Μύκονο -ο οποίος αγόρασε για ακόμη μία χρονιά εισιτήρια Διαρκείας για να διανεμηθούν ως δώρο σε ανέργους και φοιτητές- ανακοινώνει τη διαδικασία συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Πενήντα (50) εισιτήρια Διαρκείας θα δοθούν έπειτα από κλήρωση, ανάμεσα στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού. Πώς θα λάβεις μέρος;

Σχολίασε κάτω από αυτό το post! Τόσο απλά!

Τα σχόλια στο post θα κλειδώσουν την Πέμπτη 09/10, 12:00.

Η συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια δεν επιχορηγείται, υποστηρίζεται ή διεξάγεται από το Instagram, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο. Με τη συμμετοχή σας στο Giveaway, δηλώνετε ότι το Instagram απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για τη συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια.

Καλή επιτυχία σε όλους

*Για ανέργους: Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ και φωτοτυπία Δελτίου ανεργίας ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) με σημερινή ημερομηνία.

*Για φοιτητές: Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ και βεβαίωση σπουδών με πρόσφατη ημερομηνία (έως μήνα).