Οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τσέντι Όσμαν έμειναν εκτός 12άδας για τον αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Κολοσσό Ρόδου (19/10, 16:00, LIVE από το Gazzetta) για λόγους ξεκούρασης.

Στο Κ.Γ. Καλλιθέας Ρόδου, ο Κολοσσός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό AKTOR (16:00, ΕΡΤ2 Σπορ, LIVE από το Gazzetta) για την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα απέναντι στον Κολοσσό που έχει ρεκόρ 1-1 και έχει ανακοινώσει sold out για το ματς με τους «πράσινους». Εκτός 12άδας για λόγους ξεκούρασης έμειναν οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τσέντι Όσμαν.

Οι έξι ξένοι του «τριφυλλιού» στη Ρόδο

Κέντρικ Ναν

Τζέριαν Γκραντ

Ρισόν Χολμς

Μάριους Γκριγκόνις

Ομέρ Γιούρτσεβεν

Τι Τζέι Σορτς

Έτσι, η 12άδα του Παναθηναϊκού στη Ρόδο θα αποτελείται από τους Σορτς, Ναν, Σλούκα, Καλαϊτζάκη, Γκραντ, Τολιόπουλο, Ρογκαβόπουλο, Χολμς, Γκριγκόνις, Γιουρτσέβεν, Κουζέλογλου, Μήτογλου.