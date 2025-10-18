Ο Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς ζητούσε επίμονα challenge από τους διαιτητές, στην πιο κρίσιμη φάση του «θρίλερ» ανάμεσα στο Μαρούσι και τον Άρη.

Το Μαρούσι και ο Άρης πρόσφεραν μία τρομερή ματσάρα στο κλειστό του Αγίου Θωμά για την τρίτη αγωνιστική της Stoiximan GBL. Οι γηπεδούχοι ύστερα από δύο παρατάσεις και ένα τρομερό φινάλε κατάφεραν να πανηγυρίσουν τη νίκη με 108-103.

Στα 9,3 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του δεύτερου επιπλέον πενταλέπτου, το Μαρούσι επανέφερε τη μπάλα. Εκείνη πήγε στα χέρια του Μέικον, ο οποίος δέχθηκε πίεση και έπεσε κάτω. Ο ίδιος πήρε βολές, ωστόσο ο προπονητής του Άρη, Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς, που βρισκόταν στο σημείο, ζητούσε επίμονα από τους διαιτητές να πάνε στο άμεσο ριπλέι ώστε να δουν τη φάση, κάτι το οποίο ωστόσο δεν έγινε.