Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των αναμετρήσεων της Stoiximan GBL το Σάββατο (18/10).

Η 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL ξεκινάει σήμερα (18/10) με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Μαρούσι και Άρη να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες στις 19:00, με το ματς να μεταδίδεται από την ΕΡΤ Sports 2.

Νωρίτερα, η ΑΕΚ φιλοξενεί την Καρδίτσα (16:00, ΕΡΤ 2), στις 17:00 ο Ηρακλής υποδέχεται τη Μύκονο (ΕΡΤ Sports 1), ενώ αργότερα, στις 19:30 σειρά έχει το Προμηθέας Πατρών- ΠΑΟΚ (ΕΡΤ 2).

Οι μεταδόσεις της ημέρας στην Stoiximan GBL