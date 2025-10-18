Μαρούσι - Άρης: Πού θα δείτε τα ματς της ημέρας στη Stoiximan GBL
Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των αναμετρήσεων της Stoiximan GBL το Σάββατο (18/10).
Η 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL ξεκινάει σήμερα (18/10) με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Μαρούσι και Άρη να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες στις 19:00, με το ματς να μεταδίδεται από την ΕΡΤ Sports 2.
Νωρίτερα, η ΑΕΚ φιλοξενεί την Καρδίτσα (16:00, ΕΡΤ 2), στις 17:00 ο Ηρακλής υποδέχεται τη Μύκονο (ΕΡΤ Sports 1), ενώ αργότερα, στις 19:30 σειρά έχει το Προμηθέας Πατρών- ΠΑΟΚ (ΕΡΤ 2).
Οι μεταδόσεις της ημέρας στην Stoiximan GBL
- ΑΕΚ - Καρδίτσα (16:00, ΕΡΤ2)
- Ηρακλής - Μύκονος (17:00, ΕΡΤ Sports)
- Μαρούσι - Άρης (19:00, ΕΡΤ Sports 2)
- Προμηθέας - ΠΑΟΚ (19:30, ΕΡΤ2)
@Photo credits: eurokinissi, ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
