H KAE AEK ενημέρωσε τον κόσμο της ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για την αναμέτρηση της Βασίλισσας με αντίπαλο την Καρδίτσα.

Η ΑΕΚ συνεχίζει με νίκες σε όλες τις διοργανώσεις κατάφερε να επικρατήσει της Σολνόκι. Η Ένωση λύγισε εύκολα με 91-77 στη SUNEL Arena τους Ούγγρους, στο πρώτο εντός έδρας ματς με κόσμο για φέτος και έτσι έκανε το 2/2 στο BCL.

Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ ανακοίνωσε πως ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για την αναμέτρηση κόντρα στην Καρδίτσα (18/10, 16:00), με την ομάδα του Σάκοτα να στοχεύει το 3/3 στην Stoiximan GBL.

Αναλυτικά

Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για την αναμέτρηση της «Βασίλισσας» με αντίπαλο την Καρδίτσα Ιαπωνική.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, στις 16:00, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

H παρουσία των οπαδών της Ομάδας μας στην πρώτη (με κόσμο) εντός έδρας αναμέτρηση καθοριστική για να συνεχίσει η «Βασίλισσα» νικηφόρα στο Πρωτάθλημα.

Εκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Από 15 ευρώ.

Για τη διαδικτυακή αγορά Εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ GOV WALLET

Δείτε όλη τη διαδικασία που απαιτείται και πρέπει να ακολουθήσετε μετά την αγορά του εισιτηρίου, πατώντας ΕΔΩ