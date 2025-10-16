Γκρέι στο Gazzetta: «Μας έλειψαν οι οπαδοί της ΑΕΚ, ενθουσιασμένος για τον Σίλβα»

Ο Ραϊκουάν Γκρέι μίλησε στο Gazzetta και στάθηκε στην νοοτροπία του, τη συνεργασία του με τον Σίλβα και τον κόσμο που του είχε λείψει.

Η ΑΕΚ συνεχίζει με νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και δεν μπόρεσε να της αντισταθεί ούτε η Σολνόκι. Η Ένωση επικράτησε της ουγγρικής ομάδας με 91-77 στη SUNEL Arena, στο πρώτο εντός έδρας ματς με κόσμο για φέτος και έτσι έκανε το 2/2 στο BCL σε ένα παιχνίδι που ο κόσμος της Βασίλισσας δημιούργησε όμορφη ατμόσφαιρα στο γήπεδο.

Ο Ραϊκουάν Γκρέι ήταν σε άλλο ένα ματς εκ των κορυφαίων της ΑΕΚ και τελείωσε με ένα φοβερό double double έχοντας 16 πόντους με 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 24 στην αξιολόγηση.

Ο power forward της Ένωσης μίλησε στο Gazzetta μετά το ματς και στάθηκε στο all around παιχνίδι που του αρέσει, ενώ αποθέωσε τη frontline της ομάδας. Έδειξε την... τρέλα του για τον κόσμο της Βασίλισσας, ενώ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Κρις Σίλβα.

«Το... νιώθεις με το που πλησιάζεις το γήπεδο»

Για το all around παιχνίδι του κόντρα στη Σολνόκι: «Μου αρέσει πολύ να είμαι all around. Προσπαθώ να είμαι αποδοτικός σε κάθε ματς τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Προσπάθησα να κατεβάσω περισσότερα ριμπάουντ και να βοηθήσω τον Κρις Σίλβα. Ήθελα να είμαι aggressive στην επίθεση, να δημιουργήσω plays για τους συμπαίκτες μου. Νιώθω καλά όταν το κάνω αυτό και θέλω να βοηθάω. Είμαστε νέα ομάδα, χρειαζόμαστε κι άλλο καιρό για να δέσουμε ακόμα καλύτερα, αλλά είμαι ενθουσιασμένος»

Για την frontline που έκανε τη διαφορά απέναντι στους Ούγγρους: «Είναι ένα από τα δυνατά κομμάτια της ομάδας δίχως αμφιβολία. Έδωσε αρκετούς πόντους στο ματς κόντρα στη Σολνόκι. Εγώ και ο Σίλβα προσπαθούμε να αναπτύξουμε τη χημεία μας. Το ίδιο και με τον Κουζμίνσκας. Ο κόουτς Σάκοτα μας ενθαρρύνει να το κάνουμε αυτό»

Για την συνεργασία του με τον Σίλβα στη ρακέτα από το ξεκίνημα της σεζόν: «Είμαι χαρούμενος για την απόδοση του και για την συνεργασία μας, θέλουμε να βοηθάμε την ομάδα να νικά. Είναι πολύ ωραίο να συνεργάζεσαι με τον Σίλβα, είναι ποιοτικός. Είμαι ενθουσιασμένος για τη συνεργασία με τον Κρις, είμαι ενθουσιασμένος για εκείνον και την προσπάθεια που κάνει πάνω στο παρκέ»

Για το αν το έλειψαν οι οπαδοί της ΑΕΚ, αφού για πρώτη φορά η ομάδα έπαιξε φέτος μπροστά στον κόσμο της: «Σίγουρα μας έλειψαν. Λατρεύω να τους βλέπω στο γήπεδο, αισθάνομαι την ενέργεια τους. Το νιώθεις με το που πλησιάζεις στο γήπεδο. Όλος ο κόσμος με τις φανέλες της ΑΕΚ. Ελπίζω να έρθουν παραπάνω στο επόμενο ματς . Πρέπει να συνεχίσουμε τις νίκες και να ανυπομονώ για το επόμενο ματς».