Βγήκαν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια του Ολυμπιακού για τους εντός έδρας αγώνες της Stoiximan GBL μέχρι και το τέλος του Δεκεμβρίου.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

🎟️ Η διάθεση εισιτηρίων για ΟΛΟΥΣ τους εντός έδρας αγώνες της STOIXIMAN GBL μέχρι τον Δεκέμβριο ξεκίνησε!



😊 Ζήσε τα OLYMPIACOS FAMILY SUNDAYS με super προσφορές για οικογένειες & παρέες!



🎈 Fun Fan Zone, παιχνίδι & εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους — κάθε Κυριακή στο ΣΕΦ!



Η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για όλους τους εντός έδρας αγώνες της STOIXIMAN GBL μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου.

Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα προς πώληση, μέσω του www.olympiacosbc.gr, μέσω του www.ticketmaster.gr, είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου, στο τηλέφωνο 2111996007.

Οι αγώνες για τους οποίους θα πωλούνται εισιτήρια είναι οι παρακάτω:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

Κυριακή 19/10/2025

13:00

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ

Κυριακή 02/11/2025

13:00

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ

Κυριακή 09/11/2025

13:00

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΕΚ BC

Κυριακή 07/12/2025

13:00

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΚΟΛΟΣΣΟΣ Η HOTELS COLLECTION

Κυριακή 21/12/2025

13:00

OLYMPIACOS FAMILY SUNDAYS!!

Ελάτε με την παρέα σας και την οικογένεια σας και ζήστε την εμπειρία!!!

Ο στόχος της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ είναι να προσφέρει κάθε Κυριακή μια μοναδική ολοκληρωτική εμπειρία για τις οικογένεις, τις παρέες και όλους τους φιλάθλους μας! Οι Family Sundays ήρθαν για να προσφέρουν ξεχωριστές στιγμές , ψυχαγωγία για όλους αλλά κυρίως για τα παιδιά και τις οικογένειες ! Με προσιτές τιμές εισιτηρίων , ειδικές προσφορές και πρόσβαση σε όλες τις θέσεις του γηπέδου για τους αγώνες αυτούς , καθώς δεν θα ισχύουν τα εισιτήρια διαρκείας...Οπότε όλες οι θέσεις του γηπέδου θα είναι διαθέσιμες για το κοινό, σε όλα τα τμήματα ακόμα και στο παρκέ!!

Για τους παραπάνω λόγους δημιουργήσαμε ειδικές κατηγορίες και προσφορές εισιτηρίων για όλους τους φιλάθλους, είτε είναι παρέες, είτε οικογένειες είτε μεμονωμένοι φίλαθλοι και φίλοι της ομάδας. Συγκεκριμένα:

Παρέα ή οικογένεια 4 ατόμων

Μπορείτε να αγοράσετε τέσσερα εισιτήρια με έκπτωση 40% επί του συνόλου.

Παρέα ή οικογένεια 3 ατόμων

Μπορείτε να αγοράσετε 3 εισιτήρια με έκπτωση 30% επί του συνόλου.

Παιδικό εισιτήριο

Το παιδικό εισιτήριο θα έχει έκπτωση 50% επί της τιμής του εισιτηρίου του παιδιού (μέχρι 17 ετών).

Δωρεάν είσοδος σε παιδιά μέχρι 5 ετών (χωρίς εξασφαλισμένη θέση)

Τιμές εισιτηρίων: 10, 12, 20, 25, 30, 40, 50€

OLYMPIACOS FUN FAN ZONE & ACTIVATIONS !!

Σε περιμένουμε με την παρέα σου ή την οικογένειά σου για να σου προσφέρουμε την απόλυτη αθλητική εμπειρία με πολύ θέαμα , χαρά και ενέργεια !

Η διασκέδαση αρχίζει με το άνοιγμα των Θυρών, 2 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα στη FUN FAN ZONE γιατί οι Κυριακές είναι SUNDAY FUNDAY FAMILY GAMES !!

Οι θύρες ανοίγουν 2 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα για πολύ παιχνίδι πριν το θέαμα των αγώνων , με πολυθεματικές δράσεις στις κεντρικές Εισόδους και στην Fun Fan Zone!

Συγκεκριμένα από την περσινή σεζόν κάτω από την είσοδο της Θύρας 2 και Θύρας 3 θα βρείτε την διαμορφωμένη Fun Fan Zone με ελεύθερη πρόσβαση για όλους και άπειρη διασκέδαση!

Εκεί θα έχετε την ευκαιρία να παίξετε στα παιχνίδια , να γνωρίσετε τους χορηγούς της ομάδας και να κερδίσετε συλλεκτικά δώρα!

Στο ίδιο σημείο, απευθυνόμενοι στο συγκεκριμένο προσωπικό μπορείτε να ενημερώνεστε για τους παιδικούς διαγωνισμούς στην αρένα με δυνατότητα να δηλώσετε συμμετοχή και να κληρωθείτε για να παίξετε στο κεντρικό παρκέ !

PLAY - LEARN & WATCH THE GAME !! Φέτος ενισχύεται σταδιακά το ψυχαγωγικό πρόγραμμα και με εκπαιδευτικές πινελιές!

Στη Fun Fan Zone εκτός από τα παιχνίδια, θα δείτε την παιδική βιβλιοθήκη, δημιουργικές θεματικές γωνίες και μη χάσετε το νέο project που θα τρέχει σε συγκεκριμένους αγώνες της Κυριακής : «ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ!» με ώρα εκκίνησης 90λεπτά πριν την έναρξη των αγώνων!

Ενημερωθείτε τις επόμενες ημέρες αναλυτικά για όλες τις θεματικές ενότητες και στο παρακάτω link ανά αγώνα θα προκύπτει η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

https://www.olympiacosbc.gr/el/community-el/fanscorner/8772-fan-fun-entertainment.html

ΑΜΕΑ:

Το link που μπορούν να χρησιμοποιούν τα ΑΜΕΑ είναι το:

https://www.olympiacosbc.gr/el/community-el/filoksenia-paidion.html

Η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φιλάθλους ότι, για την προστασία τους, να προμηθεύονται εισιτήρια ΜΟΝΟ μέσω των επίσημων καναλιών πώλησης της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Η είσοδος των φιλάθλων στο γήπεδο γίνεται ΜΟΝΟ με τη χρήση της εφαρμογής του Gov.gr Wallet.

Την εφαρμογή Gov.gr Wallet μπορεί οποιοσδήποτε να κατεβάσει από το Google Play ή το App Store εφόσον είναι εγγεγραμμένος στο ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ε.Μ.Επ.).

Η ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ για τους αγώνες της STOIXIMAN GBL ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τα εισιτήρια μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email: [email protected]