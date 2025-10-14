Καθώς είναι ειλημμένη η απόφαση άμεσης ενίσχυσης, πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι, στον Άρη έχουν καταλήξει στη σκέψη συνεργασίας διάρκειας δύο μηνών και είναι κοντά σε συμφωνία με τον 23χρονο Γεωργιανό φόργουορντ Άλεξ Μερκβιλάντζε.

Εδώ και τουλάχιστον έναν μήνα, οι «κίτρινοι» βρίσκονται στην αγορά αναζητώντας παίκτη ο οποίος έχει τα χαρακτηριστικά να αγωνιστεί στις θέσεις «4» και «5». Στο ίδιο διάστημα, το κενό που υπήρχε – και λόγω τραυματισμών – επιδιώχθηκε να καλυφθεί εκ των έσω. Πιο χαρακτηριστικό είναι το γεγονός της ολοκληρωτικής αλλαγής ρόλου του Λευτέρη Μποχωρίδη ο οποίος χρησιμοποιείται στη θέση «4» και η αλήθεια είναι ότι παρά το εύρος των μειονεκτημάτων απέναντι σε υψηλότερους αντιπάλους, τα πήγε αρκετά καλά.

Οι λύσεις που προσφέρει η αγορά, βάσει και των οικονομικών δυνατοτήτων του Άρη, κρίθηκαν ανεπαρκείς κι έτσι οι «κίτρινοι» αποφάσισαν να πάνε στη λύση συνεργασίας μικρής διάρκειας (σ. σ. 2-3 μηνών) έως ότου αυξηθούν οι επιλογές. Υπό αυτό το σκεπτικό βγήκαν εκ νέου στην αγορά και σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta είναι κοντά σε συμφωνία με τον Άλεξ Μερκβιλάντζε (23, 2.03) με την προοπτική άμεσης άφιξής του στη Θεσσαλονίκη.

Ο Γεωργιανός φόργουορντ είναι ελεύθερος έπειτα από την ολοκλήρωση της πανεπιστημιακής πορείας του και πιο συγκεκριμένα στο Loyola Marymount. Στην τελευταία του χρονιά είχε 10.3 πόντους και 6.4 ριμπάουντ ανά αγώνα σουτάροντας με 33.6% έξω από τη γραμμή του τριπόντου. Στο πανεπιστήμιο, ο 23χρονος χρησιμοποιήθηκε στις θέσεις «3» και «4».

Ο Μερκβιλάντζε γεννήθηκε μεν στη Γεωργία, αλλά από ηλικία 14 ετών είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες οπότε πρόκειται για έναν μπασκετμπολίστα ο οποίος ανδρώθηκε εντός του αμερικανικού πλαισίου. Για την ακρίβεια, για μια τετραετία ήταν στο Modesto Christian High School στην Καλιφόρνια και αφού πέρασε από το California State University Northridge για μια σεζόν στη συνέχεια μεταγράφηκε στο Loyola Marymount. Στην τετραετία του στο πανεπιστήμιο εξελίχθηκε σε μία από τις ισχυρές αθλητικές προσωπικότητες στην ιστορία του πανεπιστημίου.

Photo Credits: Χ