Ο ΕΣΑΚΕ έδωσε το πράσινο φως και έτσι η Μύκονος θα δώσει όλα της τα παιχνίδια στην έδρα της, στο νησί, αρχής γενομένης από αυτό κόντρα στον Ολυμπιακό!

Η Μύκονος πάτησε την Κυριακή για πρώτη φορά στα παρκέ της Stoiximan GBL, κάνοντας τη δική της πρεμιέρα ως νεοφώτιστη στο πρωτάθλημα. Οι Μυκονιάτες ηττήθηκαν στο Περιστέρι, για παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής (στην 1η είχαν ρεπό) και πλέον ανυπομονούν για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι τους, το οποίο θα γίνει στην έδρα τους, στο νησί των ανέμων.

Όπως προέκυψε από το σημερινό ΔΣ του ΕΣΑΚΕ, εγκρίθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες, για να κάνει η Μύκονος πρεμιέρα στα εντός έδρας παιχνίδια της, στη δική της έδρα.

Η Μύκονος είχε πάρει πριν από ένα δεκαήμερο την αδειοδότηση για το γήπεδό της, το Κλειστό Γυμναστήριο Άνω Μεράς, με τις τελευταίες εργασίες να ολοκληρώνονται. Μάλιστα άνθρωποι του ΕΣΑΚΕ βρέθηκαν τις περασμένες ημέρες στο γήπεδο, για να δουν την πρόοδο των εργασιών.

Έτσι, αρχής γενομένης από το το παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής, απέναντι στον Ολυμπιακό (26/10), η Μύκονος θα παίξει όλα τα παιχνίδια στην έδρα της.