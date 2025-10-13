Ο Κρις Σίλβα αναδείχθηκε MVP της δεύτερης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Ο Κρις Σίλβα, πρωταγωνιστής στην εντυπωσιακή εντός έδρας νίκη της ΑΕΚ επί του Πανιωνίου, αναδείχθηκε δεύτερος φέτος Stoiximan MVP of the Week της Stoiximan GBL.

Ο 29χρονος σέντερ από την Γκαμπόν, που αγωνίζεται για πρώτη φορά στην καριέρα του στο ελληνικό πρωτάθλημα, συγκέντρωσε 29 βαθμούς στο ranking, την κορυφαία επίδοση ανάμεσα σε όλους τους παίκτες της 2ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου.

Στο ματς με τους «κυανέρυθρους», ο Σίλβα πέτυχε 24 πόντους με 8/9 βολές και 8/8 δίποντα, πρόσθεσε 9 ριμπάουντ, 1 κόψιμο, 7 κερδισμένα φάουλ, 1 φάουλ εναντίον του, 1 κλέψιμο και 5 λάθη σε 22 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα συμμετοχής.