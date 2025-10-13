O Kέντρικ Ναν δεν έχει κάτι το ανησυχητικό και αναμένεται να παίξει κανονικά στα ματς της διαβολοβδομάδας της Euroleague.

Χωρίς τον πρώτο του σκόρερ έπαιξε ο Παναθηναϊκός AKTOR στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Ναν αισθανόταν ενοχλήσεις στο δεξί του γόνατο και τέθηκε νοκ άουτ από το παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός σταρ δέθηκε ένα χτύπημα στο ματς με την Μπασκόνια ενώ δέχθηκε και στην προπόνηση του Σαββάτου (11/10) ένα χτύπημα στο ίδιο σημείο με αποτέλεσμα να μείνει εκτός ντέρμπι. Δεν πρόκειται για κάτι ανησυχητικό.

Υπολογίζεται κανονικά για τα παιχνίδια απέναντι στη Βιλερμπάν εντός την Τετάρτη και την Εφές εκτός την Παρασκευή. Κατά πάσα πιθανότητα θα παίξει με Βιλερμπάν εκτός και αν κριθεί την τελευταία στιγμή ότι πρέπει να προφυλαχθεί και άλλο.

Σχετικά με τον Σαμοντούροφ, ο 19χρονος πάουερ φόργουορντ χτύπησε στο δάχτυλο κόντρα στον Ολυμπιακό και τη Δευτέρα 13/10 θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει.