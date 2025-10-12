Σορτς: Η καλύτερη εμφάνισή του στο «τριφύλλι» στο Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό AKTOR για τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL και κατάφερε να πάρει τη νίκη στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν, έχοντας επικρατήσει με 90-86.
Ένα ντέρμπι ωστόσο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως το ντέρμπι των... απουσιών καθώς έλλειπαν και από τις δύο πλευρές σημαντικοί παίκτες. Το «τριφύλλι» έπαιξε χωρίς τον Κέντρικ Ναν, με το «βάρος» να πέφτει στον Τι Τζέι Σορτς. Παρά την ήττα, ο γκαρντ των «πρασίνων» ήταν από τους κορυφαίους παίκτες της αναμέτρησης.
Ο Σορτς ολοκλήρωσε το παιχνίδι έχοντας σημειώσει συνολικά 19 πόντους (8/12 δίποντα, 1/3 βολές) ενώ παράλληλα πήρε πέντε ριμπάουντ και μοίρασε πέντε ασίστ σε 27:04 λεπτά εντός παρκέ.
Με αυτόν τον τρόπο συγκέντρωσε 22 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και αναδείχθηκε σε κορυφαίος παίκτης του Παναθηναϊκού.
Η εμφάνιση του Τι Τζέι Σορτς
