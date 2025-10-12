Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ο Σλούκας έσπρωξε τον Μήτογλου για να μην κάνει φάουλ στην τελευταία φάση του αγώνα
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει το ντέρμπι των μεγάλων απουσιών (Φουρνιέ, Ναν) και επικράτησε με 90-86 του Παναθηναϊκού. Το πρώτο ντέρμπι βάφτηκε κόκκινο και η διαφορά θα μπορούσε να είναι λίγο μεγαλύτερη από τους 4 πόντους.
Και σε αυτό μεγάλο ρόλο έπαιξε ο Σλούκας που λειτούργησε έξυπνα. Ο Έλληνας γκαρντ πήγε γρήγορα και έσπρωξε τον Ντίνο Μήτογλου για να τον προλάβει και να μην κάνει φάουλ πάνω στον Ντόρσεϊ. Έτσι η διαφορά παρέμεινε στους 4 πόντους.
