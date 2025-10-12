Ο Σάσα Βεζένκοβ ευστόχησε στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου και μείωσε τη διαφορά του Ολυμπιακού από τον Παναθηναϊκό στους πέντε πόντους.

Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκό AKTOR στο κατάμεστο ΣΕΦ για τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Το «τριφύλλι» είχε καταφέρει αν αποκτήσει καλύτερο ρυθμό στο δεύτερο δεκάλεπτο, ωστόσο ο Σάσα Βεζένκοβ, με τρίποντό του στο τέλος της δεύτερης περιόδου, μείωσε σε 43-48, ξεσηκώνοντας με αυτόν τον τρόπο τους φιλάθλους των γηπεδούχων.

Με αυτόν τον τρόπο ο Βεζένκοβ έφτασε στους 12 πόντους.