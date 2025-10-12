Εξαγριωμένος ο Μπαρτζώκας, έφτασε στη μέση του παρκέ: «Είναι άμυνα αυτή που παίζεις; Γιατί κοιτάτε τον Σορτς;»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν εμφανώς νευριασμένος από την αμυντική λειτουργία των παικτών του πάνω στον Τι Τζέι Σορτς.

Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό AKTOR στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση της σεζόν, στη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL.

Στα τελευταία λεπτά της πρώτης περιόδου, ο Τι Τζέι Σορτς ανάγκασε τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλέσει σε time out, με τον Έλληνα τεχνικό να είναι εμφανώς νευριασμένος από την αμυντική λειτουργία της ομάδας του, μπαίνοντας μέσα στο παρκέ, φωνάζοντας στον Φρανκ Νιλικίνα.

«Είναι άμυνα αυτή που παίζεις;», είπε ο Μπαρτζώκας αρχικά στον Νιλικίνα και στη συνέχεια απηύθηνε τη συγκεκριμένη ερώτηση στον κάθε παίκτη ξεχωριστά και συνέχεια, είπε στο ίδιο έντονο ύφος: «Τι είναι αυτό που παίζετε; Γιατί κοιτάτε τον Σορτς; Γιατί τον κοιτάτε;», καθώς ο Έλληνας τεχνικός ήταν ξεκάθαρος ότι δεν θέλει από κανένα παίκτη του να παίξει άμυνα under, αφήνοντας ελεύθερα σουτ.