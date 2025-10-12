Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Μελέτη από Λεσόρ πριν από το τζάμπολ, το χαρτί που διαβάζε και το έβγαλε φωτογραφία
Η αυλαία στην 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL πέφτει με το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ στις 19:00 με το παιχνίδι να μεταδίδεται από τη συχνότητα της ΕΡΤ2.
Οι δύο «αιώνιοι» έχουν τις απουσίες τους, καθώς τόσο ο Εβάν Φουρνιέ για τους Πειραιώτες, όσο και ο Κέντριν Ναν για το τριφύλλι θα μείνουν εκτός της αναμέτρησης λόγω προβλημάτων τραυματισμού που αντιμετωπίζουν.
Βέβαια, αυτές δεν είναι οι μόνες απώλειες. Ο Ματίας Λεσόρ παραμένει στα πιτς, όμως ακολούθησε την ομάδα στο Φάληρο για το σημαντικό ματς. Μάλιστα, φαινόταν απόλυτα επικεντρωμένος στο παιχνίδι και στο ζέσταμα των συμπαικτών του, ενώ στο περιθώριο φωτογράφιζε και μελετούσε ένα χαρτί, πιθανότατα εκείνο που αναγράφει τις δωδεκάδες της αναμέτρησης.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
🔴🆚☘️ Ο Ματίας Λεσόρ διαβάζει τις δωδεκάδες των δύο ομάδων λίγο πριν το τζάμπολ του ντέρμπι #pao #paobc #olypao #olympiacos #olympiacosbc pic.twitter.com/G3OcKUrVVW— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 12, 2025
