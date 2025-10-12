Δεν υπάρχει το t-shirt του ΝτόρσεΪ: Φόρεσε μπλουζάκι με τον εαυτό του φωτογραφία!

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έφτασε στο ΣΕΦ για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, φορώντας ένα μπλουζάκι όπου πάνω είχε τον ίδιο!

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό AKTOR στο ΣΕΦ για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL, σήμερα Κυριακή (12/10), με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 19:00.

Κατά τη διάρκεια της άφιξης των «ερυθρόλευκων», ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μαγνήτισε τα βλέμματα με το τρομερό μπλουζάκι το οποίο φορούσε. Πιο συγκεκριμένα, ο γκαρντ της ομάδας από τον Πειραιά, φόρεσε ένα μαύρο μπλουζάκι όπου είχε πάνω φωτογραφία τον ίδιο!

Υπενθυμίζουμε ότι αυτό θα είναι το πρώτο ντέρμπι των «αιωνίων» για τη διάρκεια της σεζόν του 2025-26. Τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα από την ΕΡΤ 2 ενώ θα υπάρχει live η εξέλιξη της αναμέτρησης από το Gazzetta.