Ο Γιώργος Σιγάλας μίλησε για την προσπάθεια που κατέβαλε ο Ηρακλής στο ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ και αναφέρθηκε και στον Δημήτρη Μωραΐτη.

Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή ξεκίνησε με μικρή καθυστέρηση, καθώς χρειάστηκε να καθαριστεί το παρκέ από τα χιλιάδες λευκά χαρτάκια που είχαν πέσει πριν το τζάμπολ. Το ανακαινισμένο Παλατάκι είχε γεμίσει ασφυκτικά, με τον κόσμο του ΠΑΟΚ να δημιουργεί μια εκρηκτική ατμόσφαιρα που οδήγησε την ομάδα στη νίκη με 84-82.

Ο Ηρακλής πάλεψε μέχρι το τέλος, όμως δεν κατάφερε να φύγει με το «διπλό». Ο Γιώργος Σιγάλας μίλησε για την προσπάθεια της ομάδας του και για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Δημήτρης Μωραΐτης κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Αναλυτικά

«Η προσπάθεια μας είναι αυτή. Να είμαστε ο Ηρακλής. Εμείς θα κατεβαίνουμε να παίζουμε για τη νίκη σε κάθε παιχνίδι ανξαρτήτου αντιπάλου. Σίγουρα κάποια μέρα δεν θα είμαστε καλοί, στα σουτ για παράδειγμα. Θα μάθουμε όμως να παίζουμε σε έδρες σαν και αυτή, είναι μεγάλο μάθημα για τα παιδιά και θα μάθουμε και να κερδίζουμε στο τέλος».

Για τον Μωραϊτη: «Ο Μωραϊτης γύρισε το πόδι του στην τελευταία προπόνηση. Δεν το ξέρει κανείς, αλλά το παιδί προσπάθησε με έναμιση πόδι. Αυτή όμως είναι η ομάδα που θέλω εγώ, δεν εξαρτιόμαστε από κανένα παίκτη, εξαρτιόμαστε από την ομάδα. Χάθηκε ένα παιχνίδι, χάθηκε μια ευκαιρία να κερδίσουμε, συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ».