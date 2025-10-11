Ο Βασίλης Βλαχόπουλος γράφει για την κάκιστη εμφάνιση του Άρη και την ήττα από τον Κολοσσό Ρόδου η οποία φανέρωσε το σοβαρό έλλειμα στη ρακέτα και την απουσία συνεργασιών διαρκείας στους ψηλούς.

Στην ιδανική συνθήκη της απουσίας του βασικού δημιουργού (Άντριου Γκάουντλοκ) αλλά και rim protector (Σέβες Γκούντγουιν) του Κολοσσού Ρόδου, ο Άρης λειτούργησε άμυαλα και απελπισμένα. Ο πρώτος χαρακτηρισμός επιβεβαιώνεται μέσα από το φύλλο της στατιστικής και το αρνητικό αποτέλεσμα της σύγκρισης των ασίστ (10) με τα λάθη (14). Ο δεύτερος αναδεικνύεται μέσα από το εκκωφαντικό 15-7 του Κολοσσού Ρόδου στην τελευταία περίοδο το οποίο προστέθηκε στο 22-8 που έκανε η Καρδίτσα πριν από μια εβδομάδα. Συνολικά στα δύο παιχνίδια της GBL Basket League, ο Άρης υπολείπεται κατά 25 (!) πόντους του αντιπάλου του με το εκκωφαντικό 40-15. Συμπτωματικό ή μη, είναι κάτι που προφανέστατα δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο.

Η ερμηνεία του Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς περί της βασικής αιτίας της κακής παράστασης που έδωσε η ομάδα του εστίασε στον τρόπο προσέγγισης του αγώνα. «Νομίσαμε ότι θα τελειώσουμε το παιχνίδι από την πρώτη περίοδο», είπε, φωνάζοντας επίσης ότι η ομάδα του συμπεριφέρθηκε με την αλαζονεία του φαβορί. Αν όντως έχει συμβεί αυτό, η ευθύνη βαραίνει και τον ίδιο καθότι – συμπεριλαμβανομένης και της χθεσινής ήττας – ο Κολοσσός Ρόδου έχει εννιά νίκες στις τελευταίες έντεκα επισκέψεις του στη Θεσσαλονίκη. Δεν έτυχε, ίσα-ίσα που έχει εξελιχθεί σε συνήθεια.

Ο Άρης λειτούργησε άμυαλα γιατί – πλην κάποιων συνεργασιών στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους όταν οι ψηλοί μετά κόπων μπήκαν στην εξίσωση του αγώνα – δεν επέμενε στο χτίσιμο επαφής μεταξύ κοντών και ψηλών. Επί τούτου, με εξαίρεση το τρίτο δεκάλεπτο στην πρεμιέρα με την Καρδίτσα, δεν έχει φανεί να υπάρχει.

Συνήθως, σε αυτές τις περιπτώσεις, η ευθύνη δεν ανήκει αποκλειστικά σ’ αυτούς που περιμένουν την πάσα αλλά και στους αντίστοιχους που οφείλουν να τη δουν. Περισσεύουν επίσης οι παράγοντες που παίζουν ρόλο. Μπορεί να είναι η αποτελεσματικότητα ενός σκριν παράλληλα της ταχύτητας μιας (off ball) κίνησης, σίγουρα και η ικανότητα του «κοντού» στην πάσα.

Ο Μπράις Τζόουνς, φαινομενικά, έκανε εξαιρετικό παιχνίδι τελειώνοντας την πλειοψηφία των προσωπικών φάσεων, αλλά σε επίπεδο δημιουργίας πήρε χαμηλό βαθμό. Ο Μήτρου Λονγκ έμεινε μετεξεταστέος γιατί μετά από ένα σημείο παρασύρθηκε από τον εκνευρισμό του κι αντί να λειτουργήσει υπέρ του συνόλου, το μυαλό του ήταν στο πώς θα προσπερνούσε τον Κολοβέρο ο οποίος του πήρε και το πορτοφόλι.

Ο Μπριν Φορμπς έσπασε τα καλάθια αν και τα μισά από τα οκτώ σουτ που πήρε, ήταν από αυτά που βάζει. Κανείς δεν κατάλαβε όμως τη χρησιμότητα της κατοχής της μπάλας στο κέντρο του γηπέδου όπου με μια απλή παγίδα, ο Κολοσσός κατέστρεφε το play των «κίτρινων» καθώς η μπάλα πήγαινε πάντα στον φοβισμένο Χάρελ. Το ίδιο ανεξήγητη είναι και η απουσία του Λευτέρη Μποχωρίδη στα τελευταία 7:30 λεπτά του αγώνα κι ενώ τα είχε πάει περίφημα στον ρόλο του κατά συνθήκη πάουερ φόργουορντ κι ενώ ο Κολοσσός δεν έκανε τίποτε περισσότερο από το low post παιχνίδι με τον Γκαλβανίνι το οποίο ολοκληρωνόταν είτε με εκτέλεση από τον ίδιο τον Βραζιλιάνο είτε με τελική πάσα στον Ακίν.

Δεν δοκιμάστηκε ποτέ ένα pick του Μποχωρίδη μ’ έναν ψηλό και γενικώς, από το ξεκίνημα του αγώνα, ο Άρης δεν άλλαξε το αγωνιστικό μοτίβο του παρότι αυτό έμοιαζε αναποτελεσματικό πλην κάποιων εκρήξεων. Ναι, η επίδοση του 22% (6/27) στα τρίποντα δεν ταιριάζει στην εκτελεστική ικανότητα αυτής της ομάδας, ούτε οι έξι χαμένες βολές στην τελευταία περίοδο.

Καταλήγοντας, η εύκολη δικαιολογία έπειτα από το σημερινό στραπάτσο είναι ότι η ομάδα πλήρωσε την απουσία ενός αθλητικού παίκτη στις θέσεις «4» και «5», στην πραγματικότητα όμως, τουλάχιστον για σήμερα, είναι αστείο. Ο Κολοσσός εμφανίστηκε στο γήπεδο δίχως τον βασικό δημιουργό και εκτελεστή του (σ. σ. ο Γκάουντλοκ είχε τις οκτώ από τις είκοσι ασίστ της ομάδας του στην πρεμιέρα με την ΑΕΚ και γενικώς είναι αδιαμφισβήτητη η επιρροή που ασκεί στην εκτέλεση των plays του Κολοσσού) αλλά και του κύριου ριμπάουντέρ του (Γκούντγουιν). Προφανώς ο Άρης χρειάστηκε να προσθέσει αθλητικότητα, αλλά σήμερα (11/10) έχασε γιατί παραμένει εξαιρετικά soft ομάδα σε νοοτροπία και δύναμη στο παρκέ.