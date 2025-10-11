Άρης - Κολοσσός Ρόδου, Καράσκο: «Προσπαθούμε να εκπροσωπήσουμε το νησί επάξια και με περηφάνια»
Στο πρώτο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, ο Άρης υποδέχθηκε τον Κολοσσό Ρόδου, με το γήπεδο να είναι για μία ακόμη φορά γεμάτο από χιλιάδες φιλάθλους.
Η ομάδα από τη Ρόδο κατάφερε να «καθαρίσει» στο τελευταίο δίλεπτο και να πάρει ένα μεγάλο «διπλό» με 73-65, σημειώνοντας με αυτόν τον τρόπο την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Από την άλλη, οι «κιτρινόμαυροι» έπεσαν στο 0-2.
Ο προπονητής του Κολοσσού, Χαβιέ Καράσκο μίλησε για την τεράστια προσπάθεια που κάνει η ομάδα.
Αναλυτικά
«Όλα είναι για την ομάδα. Εκπροσωπούμε μία ομάδα κι ένα νησί. Προσπαθούμε να τα εκπροσωπούμε επάξια και με περηφάνια. Κάναμε πολλά λάθη, αλλά στο τέλος ενός αγώνα, πολλά πράγματα που μπορούν να συμβούν. Θέλαμε να εμφανιστούμε ανταγωνιστικοί και το καταφέραμε. Είναι μία σπουδαία νίκη για εμάς».
