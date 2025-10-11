Μία όμορφη εξέλιξη είχε για ένα ζευγάρι το ημίχρονο στον αγώνα ανάμεσα στον Άρη και τον Κολοσσό Ρόδου.

Ο Άρης υποδέχτηκε στη Θεσσαλονίκη τον Κολοσσό Ρόδου, σε ένα παιχνίδι όπου στο πρώτο ημίχρονο οι δύο ομάδες βρίσκονταν σταθερά η μία κοντά στην άλλη, με τους γηπεδούχους να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 40-38.

Κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου ωστόσο, διαδραματίστηκε μία όμορφη στιγμή καθώς υπήρξε πρόταση γάμου! Φυσικά, οι υπόλοιπο φίλαθλοι που βρίσκονταν στις κερκίδες, βλέποντας την πρόταση να έχει θετική απάντηση, πρόσφεραν το θερμό τους χειροκρότημα προς το ζευγάρι το οποίο πλέον ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο βήμα της σχέσης του.