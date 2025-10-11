Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή είναι αυτό που ξεχωρίζει στην πρώτη μέρα δράσης για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Το ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού μπορεί να ξεχωρίζει στη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL, ωστόσο το Σάββατο ξεκινάει με τρεις πολύ δυνατές αναμετρήσεις και το ενδιαφέρον στραμμένο στη Θεσσαλονίκη.

Εκεί όπου στις 16:00 γίνεται το πρώτο τζάμπολ της 2ης αγωνιστικής. Ο Άρης υποδέχεται τον Κολοσσό (ERT2 - Live στο Gazzetta), μετά το πάρτι που στήθηκε στο Nick Galis Hall, στο παιχνίδι του EuroCup, κόντρα στο Αμβούργο.

Οι «κιτρινόμαυροι» ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, μετά την ήττα από την Καρδίτσα, όπως αντίστοιχα και οι Ροδίτες μετά από αυτήν κόντρα στην ΑΕΚ, θέλοντας να συνεχίσουν την καλή παράδοση που έχουν χτίσει στη Θεσσαλονίκη.

Δεύτερο παιχνίδι της ημέρας, αυτό στην Πάτρα, με τον Προμηθέα να υποδέχεται το Μαρούσι (19:00 - ERTSPORTS1) και τον Ηλία Παπαθεοδώρου να γυρίζει στα παλιά του λημέρια ως αντίπαλος. Ενώ η τελευταία στάση της ημέρας, μας φέρνει και πάλι στη Θεσσαλονίκη.

Εκεί όπου διεξάγεται το ντέρμπι της αγωνιστικής, με το «PAOK Sports Arena» το οποίο έχει μεταμορφωθεί μετά και τις εργασίες, να ανοίγει τις πύλες του. Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα στην πρεμιέρα από τον Παναθηναϊκό και υποδέχεται τώρα τον... διψασμένο Ηρακλή, που επέστρεψε με νίκη στη Stoiximan GBL. Τζάμπολ στις 19:30 και μετάδοση από την ΕΡΤ2.

Η 2η αγωνιστική

Σάββατο 11/10

Άρης - Κολοσσός (16:00)

Προμηθέας - Μαρούσι (19:00)

ΠΑΟΚ - Ηρακλής (19:30)

Κυριακή 12/10

ΑΕΚ - Πανιώνιος (13:00)

Περιστέρι - Μύκονος (16:00)

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (19:00)

Η Βαθμολογία