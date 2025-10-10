Ο Ηρακλής καλεί τον κόσμο του στην Fan-Zone, στο Ιβανώφειο, για να παρακολουθήσουν όλοι μαζί το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, σε μια «γηπεδική» ατμόσφαιρα (11/10, 19:30).

Ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας στο πρώτο ντέρμπι για την πόλη της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL (11/10, 19:30). Η ΚΑΕ Ηρακλής προσπαθεί να κάνει όλα τα παιχνίδια της ομάδας της γιορτή, καλώντας τους φιλάθλους της στην Fan-Zone που έχει φτιάξει στο Ιβανώφειο, ώστε να μπορεί ο κόσμος να παρακολουθεί όλα τα ματς σε μια όμορφη ατμόσφαιρα.

Με το video wall, οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να «βρεθούν» όσο πιο κοντά γίνεται σε ατμόσφαιρα γηπέδου, στηρίζοντας την ομάδα τους ακόμα και χωρίς τη φυσική τους παρουσία.

Οι οπαδοί του Ηρακλή περίμεναν πολύ καιρό την επιστροφή της ομάδας τους στη μεγάλη κατηγορία της χώρας, και αυτό φάνηκε από το ηχηρό παρών τους στο πρώτο ματς της σεζόν με τον Προμηθέα (90-79), όταν και γέμισαν κάθε γωνιά του γηπέδου.

Η Θεσσαλονίκη έχει πλέον όλες τις μεγάλες ομάδες της στη Stoiximan GBL και ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα φιλοξενήσει τους «κυανόλευκους» στο «Παλατάκι» για το πρώτο ντέρμπι της πόλης για τη φετινή σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ηρακλή:

«Το Σάββατο δεν είναι μια απλή μέρα. Είναι Η ΜΕΡΑ. ΗΡΑΚΛΗΣ – ΠΑΟΚ και όλη η πόλη θα χτυπάει κυανόλευκα!

Από τις 17:00, το NOVIBET – ΗΡΑΚΛΗΣ FAN ZONE ανοίγει και γίνεται το στρατόπεδο όλων των Ηρακληδέων! Εκεί που η μουσική, η μπύρα και το street food γίνονται το ζέσταμα πριν τη μάχη. Εκεί που το πάθος ενώνεται και η φωνή δυναμώνει.

Και όταν έρθει η ώρα, το video wall θα φέρει το ντέρμπι ζωντανά μπροστά μας. Όλοι μαζί, ενωμένοι, να το ζήσουμε σαν μια γροθιά, σαν μια οικογένεια, σαν Ηρακλής! Δεν πάμε για να περάσουμε απλά καλά. Πάμε για να στείλουμε μήνυμα.

Ότι εδώ, στην έδρα μας, στο Fan Zone, χτυπάει η καρδιά της ομάδας μας.

Το Σάββατο στις 17:00 όλοι εκεί! Όλοι μαζί, όλοι Ηρακλής!»