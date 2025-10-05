Μαρούσι - Ολυμπιακός: Εντυπωσιακά καρφώματα από τους Ερυθρόλευκους
Ο Ολυμπιακός έβγαλε αρκετές εντυπωσιακές φάσεις στο Μαρούσι.
Ο Ολυμπιακός χάρισε θέαμα στο Μαρούσι, με τους παίκτες να έχουν αρκετές... απογειώσεις στο καλάθι των γηπεδούχων.
Κυρίως ο Ολυμπιακός είδαμε να βγάζει καρφώματα μέσα από δημιουργία των «κοντών» (Νιλικίνα, Γουόκαπ), όμως είδαμε τον Κώστα Αντετοκούνμπο να καρφώνει και μετά από χαμένο σουτ συμπαίκτη του.
Τα εντυπωσιακά καρφώματα του Ολυμπιακού:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.