Ο Ολυμπιακός έβγαλε αρκετές εντυπωσιακές φάσεις στο Μαρούσι.

Ο Ολυμπιακός χάρισε θέαμα στο Μαρούσι, με τους παίκτες να έχουν αρκετές... απογειώσεις στο καλάθι των γηπεδούχων.

Κυρίως ο Ολυμπιακός είδαμε να βγάζει καρφώματα μέσα από δημιουργία των «κοντών» (Νιλικίνα, Γουόκαπ), όμως είδαμε τον Κώστα Αντετοκούνμπο να καρφώνει και μετά από χαμένο σουτ συμπαίκτη του.