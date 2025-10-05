Μαρούσι - Ολυμπιακός: Νιλικίνα στο πρώτο του καλάθι με τους Ερυθρόλευκους
Ο Φρανκ Νιλικίνα έκανε το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό και σκόραρε το πρώτο του καλάθι με την ομάδα του Πειραιά.
Ο Φρανκ Νιλικίνα άνοιξε λογαριασμό με τον Ολυμπιακό!
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έβαλε τον Νιλικίνα στο παρκε στο 7', με τον Γάλλο να σκοράρει γρ΄'ηγορα το πρώτο του καλάθι με τον Ολυμπιακό, παίρνοντας τον αριστερό διάδρομο και ευστοχώντας σε λέι απ.
Το πρώτο καλάθι του Φρανκ Νιλικίνα με τον Ολυμπιακό:
