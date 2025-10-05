Ο Φρανκ Νιλικίνα έκανε το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό και σκόραρε το πρώτο του καλάθι με την ομάδα του Πειραιά.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έβαλε τον Νιλικίνα στο παρκε στο 7', με τον Γάλλο να σκοράρει γρ΄'ηγορα το πρώτο του καλάθι με τον Ολυμπιακό, παίρνοντας τον αριστερό διάδρομο και ευστοχώντας σε λέι απ.

